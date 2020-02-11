 НАТО ухвалить пакет заходів проти нових російських ракет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2020

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НАТО ухвалить пакет заходів проти нових російських ракет

Міністри оборони НАТО затвердять пакет політичних і військових заходів у відповідь на нарощування Росією свого арсеналу ракет, здатних нести ядерні боєголовки, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу затвердять пакет заходів у відповідь на нарощування Росією свого ракетного арсеналу. Це рішення вони ухвалять на засідання 17-18 червня, повідомив  генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг  на пресконференції у вівторок, 16 червня, передає кореспондент DW.

"Ми обговоримо безпекові наслідки зростання російського арсеналу ракет, здатних нести ядерні боєголовки", - заявив генсек, зауваживши, що розгортання Москвою ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО) призвело минулого року до розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

"З того часу, Росія продовжила модернізацію свого ракетного арсеналу, включно з гіперзвуковими озброєннями. Я очікую, що у відповідь на це міністри обороні погодять конкретний і збалансований пакет політичних і військових заходів", - повідомив Столтенберг. За його словами, серед заходів буде посилення протиракетної та протиповітряної оборони, наприклад розгортання додаткових американських систем Patriot, а також закупівлі винищувачів п'ятого покоління. "Ми також адаптуємо до нових викликів наші навчання та розвідку", - додав генсек.

Читайте також: Як НАТО планує оборонятися від новітніх російських ракет 

Міністри оборони країн Альянсу обговорять і ядерне стримування. "Ми продовжимо дбати про те, щоб засоби ядерного стримування НАТО залишалися безпечними, надійними та ефективними", - зазначив Столтенберг. Він повторив обіцянку, що НАТО не повторюватиме "дестабілізаційну поведінку Росії" та не розміщуватиме у Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками.

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