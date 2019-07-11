 НАТО: Північноатлантична рада відвідає Україну 30-31 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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НАТО: Північноатлантична рада відвідає Україну 30-31 жовтня

Північноатлантична рада відвідає Україну в кінці жовтня. Спершу візит найвищого політичного органу НАТО планувався у липні, але його перенесли через вибори до Верховної Ради.

Володимир Зеленський заявив у Брюсселі, що очікує на візит Північноатлантичної ради до України

Володимир Зеленський заявив у Брюсселі, що очікує на візит Північноатлантичної ради до України

Північноатлантична рада, яка є найвищим політичним органом НАТО, збереться в Україні 30-31 жовтня. Про це кореспонденту DW повідомив чиновник НАТО у четвер, 11 липня.

"Північноатлантична рада відвідає Україну 30 та 31 жовтня 2019 року. Цей візит демонструє сильну відданість Альянсу Україні. Всі держави-члени НАТО підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право вирішувати своє майбутнє", - зазначило джерело DW. Деталі в Альянсі планують повідомити згодом.

Президент України Володимир Зеленський під час свого першого закордонного візиту заявив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, що очікує на візит Північноатлантичної ради. Спершу планувалося, що це станеться у липні, однак 9 липня віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що візит перенесли через проведення в Україні виборів до Верховної Ради 21 липня.

DW.COM

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Нагадаємо, що до Північноатлантичної ради входять представники всіх 29 держав-членів НАТО. Головує на її засіданнях генеральний секретар Альянсу.

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