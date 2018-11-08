НАТО не визнає "вибори" в непідконтрольній Києву частині Донбасу

Північноатлантичний альянс у неділю, 11 листопада, заявив про те, що не визнає "вибори", які відбуваються в цей день усамопроголошених "Донецькій народній республіці" та "Луганській народній республіці". "Вони суперечать букві та духу Мінських угод та підривають зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві НАТО.

В Альянсі наголосили, що повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Він знову закликав Росію вивести свої сили з української території та припинити підтримку бойових груп у Донецькій та Луганській областях. "Ми закликаємо до повної імплементації Мінських угод всіма сторонами та підтримуємо зусилля нормандського формату та Тристоронньої контактної групи (з мирного врегулювання конфлікту на Добасі у складі України, Росії та ОБСЄ. - Ред.)", - йдеться у заяві альянсу.

У неділю в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" відбуваються "вибори" ватажків та "депутатів". Вони суперечать мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі голосування в неділю вважають порушенням мінських домовленостей.