 НАТО змінює військову стратегію - Столтенберг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Новини

НАТО змінює військову стратегію - Столтенберг

У сфері безпеки склалася нова ситуація, при якій виникла необхідність реагувати на збільшення "ядерної загрози" з боку Росії, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг

НАТО вперше за кілька останніх десятиліть змінює свою військову стратегію. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag пояснив цей крок необхідністю реагувати на "ядерну загрозу" з боку Росії, що зростає.  Частину цієї розмови газета Die Welt опублікувала на своєму сайті у суботу, 25 травня.

"Наші військові експерти цього тижня ухвалили нову військову стратегію для альянсу", - підкреслив Столтенберг. За його словами, з 2014 року склалася "нова ситуація у сфері безпеки", виникли нові виклики на сході і на півдні Європи.

"Мова йде про те, щоб і надалі повною мірою демонструвати обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність. Це частково вимагає нових військових концепцій", - пояснив генсек НАТО. Він підкреслив, що сила альянсу полягає саме в тому, щоб "бути в змозі змінитися при необхідності".

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Генеральний секретар НАТО нагадав, що в 2014 році країни - учасниці організації домовилися збільшити свої витрати на оборону майже до двох відсотків ВВП. Це не штучно придумані цифри, вони "відображають потреби, пов'язані з військовою обороноздатністю" альянсу, додав Столтенберг, зазначивши, що мета полягає зовсім не в тому, щоб піти назустріч вимогам президента США Дональда Трампа. Він привітав готовність Німеччини цього року збільшитии відповідні показники до 1,35 відсотка ВВП і висловив надію на те, що надалі вони будуть ще збільшені.

Генсек НАТО згадав і перспективи укладення мирної угоди з представниками радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані. Столтенберг підкреслив, що навіть після цього етапу альянс має бути готовий до того, щоб ще деякий час залишатися в республіці для підготовки місцевих сил безпеки і "подальшої підтримки уряду у відновленні країни". Раніше експерти відзначили активізацію представників німецької дипломатії на переговорах з афганськими політиками в Кабулі і з талібами - в Катарі.

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