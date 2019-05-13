НАТО змінює військову стратегію - Столтенберг

НАТО вперше за кілька останніх десятиліть змінює свою військову стратегію. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag пояснив цей крок необхідністю реагувати на "ядерну загрозу" з боку Росії, що зростає. Частину цієї розмови газета Die Welt опублікувала на своєму сайті у суботу, 25 травня.

"Наші військові експерти цього тижня ухвалили нову військову стратегію для альянсу", - підкреслив Столтенберг. За його словами, з 2014 року склалася "нова ситуація у сфері безпеки", виникли нові виклики на сході і на півдні Європи.

"Мова йде про те, щоб і надалі повною мірою демонструвати обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність. Це частково вимагає нових військових концепцій", - пояснив генсек НАТО. Він підкреслив, що сила альянсу полягає саме в тому, щоб "бути в змозі змінитися при необхідності".

Генеральний секретар НАТО нагадав, що в 2014 році країни - учасниці організації домовилися збільшити свої витрати на оборону майже до двох відсотків ВВП. Це не штучно придумані цифри, вони "відображають потреби, пов'язані з військовою обороноздатністю" альянсу, додав Столтенберг, зазначивши, що мета полягає зовсім не в тому, щоб піти назустріч вимогам президента США Дональда Трампа. Він привітав готовність Німеччини цього року збільшитии відповідні показники до 1,35 відсотка ВВП і висловив надію на те, що надалі вони будуть ще збільшені.

Генсек НАТО згадав і перспективи укладення мирної угоди з представниками радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані. Столтенберг підкреслив, що навіть після цього етапу альянс має бути готовий до того, щоб ще деякий час залишатися в республіці для підготовки місцевих сил безпеки і "подальшої підтримки уряду у відновленні країни". Раніше експерти відзначили активізацію представників німецької дипломатії на переговорах з афганськими політиками в Кабулі і з талібами - в Катарі.