НАТО засуджує насильство проти демонстрантів у Білорусі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 10 серпня, засудив придушення протестів у Мінську. "Союзники по НАТО висловили серйозне занепокоєння президентськими виборами в Білорусі", - заявив генсек.

"НАТО засуджує насильство проти мирних протестувальників. Фундаментальні права та свободи потрібно поважати, як-от свободу слова та право на мирний протест", - додав він.

Раніше представники ЄС також засудили жорсткі дії білоруських правоохоронців щодо протестувальників та закликали владу в Мінську поважати основні свободи громадян. У свою чергу, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас висловився за те, щоб розглянути можливість відновлення санкцій ЄС проти Білорусі в світлі подій останніх днів.

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися протести проти підсумків президентських виборів, переможцем яких оголошено чинного президента країни Олександра Лукашенка. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту. МВС Білорусі заперечило інформацію про загибель демонстранта.