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Наталка Сняданко - українська письменниця зі Львова, перекладач з німецької, польської та російської мов. Авторка книг: "Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки", "Сезонний розпродаж блондинок", "Синдром стерильності", "Чебрець у молоці", "Країна поламаних іграшок та інші подорожі", "Комашина тарзанка", "Гербарій коханців", "Фрау Мюллер не налаштована платити більше". Деякі її книжки були перекладені польською, німецькою та російською мовами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.