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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталка Сняданко".
Наталка Сняданко - українська письменниця зі Львова, перекладач з німецької, польської та російської мов. Авторка книг: "Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки", "Сезонний розпродаж блондинок", "Синдром стерильності", "Чебрець у молоці", "Країна поламаних іграшок та інші подорожі", "Комашина тарзанка", "Гербарій коханців", "Фрау Мюллер не налаштована платити більше". Деякі її книжки були перекладені польською, німецькою та російською мовами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Парафіяни костелу спокійно вдихають сморід цих туалетів під час богослуження, потім самі справляють там нужду, дивлячись на розчищені реставраторами шматочки стіни", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
"Норма" - це одна з тих речей, про які кожен точно знає, що це таке, але якщо попросити розповісти про це детальніше, то з'ясовується, що скільки співрозмовників, стільки й "норм", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.