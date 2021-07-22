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Наталка Сняданко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталка Сняданко".

Наталка Сняданко - українська письменниця зі Львова, перекладач з німецької, польської та російської мов. Авторка книг: "Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки", "Сезонний розпродаж блондинок", "Синдром стерильності", "Чебрець у молоці", "Країна поламаних іграшок та інші подорожі", "Комашина тарзанка", "Гербарій коханців", "Фрау Мюллер не налаштована платити більше". Деякі її книжки були перекладені польською, німецькою та російською мовами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину

Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину 22.07.2021

Українська проза, видана у 2001-2021 роках, місцем дії якої є Німеччина. Як змінились сюжети за 20 років?
Наталка Сняданко: Фінська покривля, або Восьме літо без Криму

Наталка Сняданко: Фінська покривля, або Восьме літо без Криму 17.06.2021

"Щоб отримати від відпочинку у Криму лише приємні спогади, слід було відпочивати подалі від цинічного місцевого сервісу", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Artist-in-Residence в добу пандемії COVID-19

Наталка Сняданко: Artist-in-Residence в добу пандемії COVID-19 11.03.2021

"Це специфіка кордонів - тут усе і завжди зводиться до безглуздих формальностей і абсурдних заборон", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Абсурд вихідного дня та інші радощі псевдокарантину

Наталка Сняданко: Абсурд вихідного дня та інші радощі псевдокарантину 07.12.2020

"У магазині людно і душно, адже усі двері й вікна щільно зачинені від поліції, атмосфера максимально сприяє поширенню вірусу", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка

Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка 08.10.2020

"Освіта і культура, так само як і особиста гігієна, - речі, потрібні лише умовно. Точніше, за умови, коли людина відчуває певний дискомфорт у разі їх відсутності", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Валуєвські циркуляри в освіті - минуле, теперішнє чи майбутнє?

Наталка Сняданко: Валуєвські циркуляри в освіті - минуле, теперішнє чи майбутнє? 17.07.2020

"Спершу заборонили викладання українською, потім почали завозити лише російські газети, далі перейменували вулиці. Це відбувалося лише кілька десятиліть тому", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Карантин - подарунок долі чи нагода збожеволіти?

Наталка Сняданко: Карантин - подарунок долі чи нагода збожеволіти? 08.05.2020

"Самотність - це не лише покарання, а й нагода подумати про щось важливе, довідатися щось цікаве, спробувати змінити у собі щось на краще", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Чи очолить Зеленський смолоскипну ходу?

Наталка Сняданко: Чи очолить Зеленський смолоскипну ходу? 10.01.2020

"Перші вважають себе кращими, бо не бандерівці, другі - бо не москалі", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Літературна Одеса, або Про небезпечність папіру

Наталка Сняданко: Літературна Одеса, або Про небезпечність папіру 03.10.2019

"Довідуюся, що галичани навіть букву "с" зі слова "Одесса" забрали, і тепер воно виглядає якось "скупувато", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Нові обличчя, старі відповіді

Наталка Сняданко: Нові обличчя, старі відповіді 12.06.2019

"Унікальні розписи просто збивають і виносять разом із будівельним сміттям, аби потім "намалювати нові, справді гарні", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Мовне питання та інші проблеми, приречені на невчасність

Наталка Сняданко: Мовне питання та інші проблеми, приречені на невчасність 15.03.2019

"Дуже зручно бути при владі у країні, де будь-яку проблему можна назвати невчасною і цим виправдати небажання вирішувати її. Але дуже незручно жити в такій країні", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Неминуче зло

Наталка Сняданко: Неминуче зло 21.11.2018

"А потім - лише взаємне здивування усіх учасників цієї заплутаної гри, мовляв, ми усі так старалися, а в результаті усі розчаровані", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Йога, ЛГБТ, література та інші негаразди у культурному житті на парафії

Наталка Сняданко: Йога, ЛГБТ, література та інші негаразди у культурному житті на парафії 09.08.2018

"Парафіяни костелу спокійно вдихають сморід цих туалетів під час богослуження, потім самі справляють там нужду, дивлячись на розчищені реставраторами шматочки стіни", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Без віз кордон без змін

Наталка Сняданко: Без віз кордон без змін 02.03.2018

"Ще невідомо, скільки безвіз протримається, а кордон є кордон. На ньому потрібно постояти, понервувати, попринижуватися", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Груповий портрет з дамою - півстоліття тому й сьогодні

Наталка Сняданко: Груповий портрет з дамою - півстоліття тому й сьогодні 05.12.2017

"Норма" - це одна з тих речей, про які кожен точно знає, що це таке, але якщо попросити розповісти про це детальніше, то з'ясовується, що скільки співрозмовників, стільки й "норм", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Культурі гроші не потрібні?

Наталка Сняданко: Культурі гроші не потрібні? 21.08.2017

"Сидіти у кнайпі - престижно і респектабельно, а займатися культурою - не прибутково, а отже, нікому не потрібно", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
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