Наступ Туреччини: сирійські курди оголосили мобілізацію

Курдський автономний уряд на північному сході Сирії оголосив у середу, 9 жовтня, триденну загальну мобілізацію на тлі заяв офіційної Анкари про початок наступу турецьких військ у регіні вже найближчим часом.

"Коли погрози та мобілізація турецької армії та її найманців набирають обертів, ми закликаємо наш народ вийти до територій, що межують із Туреччиною, аби виконати свій моральний обов'язок та дати відсіч у цей важливий історичний момент", - йдеться у заяві "Демократичних сил Сирії" (SDF), яку цитує dpa.

Водночас курдів по всьому світу закликають вийти на демонстрацію проти анонсованого турецькою владою наступу на півночному сході Сирії.

Раніше у цей день Анкара заявила, що наступ проти курдських сил у Сирії розпочнеться вже "найближчим часом". Також союзні Туреччині сирійські повстанці перекидають свої загони ближче до зони майбутньої військової операції.

Напередодні турецький парламент ще на рік подовжив мандат, що дозволяє уряду в Анкарі проводити військові операції у Іраку та Сирії в разі наявності безпекових загроз.

Днями Анкара оголосила плани провести військову операцію на північному сході Сирії. Метою операції є звільнення від курдських загонів районів на схід від річки Євфрат, які межують з Туреччиною. Турецьке міноборони перекидає війська та техніку для анонсованої наступальної операції. Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).