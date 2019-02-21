Наступ на останній бастіон ІД у Сирії: запеклі бої між курдами й ісламістами

Військовий альянс курдських та арабських підрозділів "Демократичні сили Сирії" (SDF) у суботу, 2 березня, продовжив наступ на останній бастіон терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у східній частині Сирії.

Наступ на позиції ісламістів у населеному пункті Багуз у провінції Дейр-ез-Зор розпочався напередодні ввечері. Активним бойовим діями передувала евакуація тисяч місцевих мешканців з території, підконтрольної бойовикам ІД. Зрештою, наступ розпочався у п'ятницю після того, як у "Демократичних силах Сирії", кістяк яких складають курдські "Загони народної самооборони" (YPG), заявили про завершення евакуації цивільних.

"Ми ведемо запеклі бої проти бойовиків ІД", - повідомив командир SDF Аднан Афрін, слова якого наводить агенція dpa. За його словами, просування бійців SDF у Багузі відбувається повільно через вогонь снайперів ІД. Від початку наступу SDF вдалося заволодіти окремими районами Багуза і впритул наблизитися до ісламістів, повідомив Афрін. За даними курдів, у населеному пункті досі залишаються 1000-1500 бойовиків ІД. Наступ на них ведеться з двох флангів.

Наступ ускладнюється також і тим, що ісламісти залишили після себе заміновану територію. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, щонайменше четверо бійців SDF загинули, підірвавшись на мінах. Ще щонайменше семеро курдських бійців під час наступу були поранені. За даними спостерігачів, у боях 2 березня також загинули щонайменше десятеро ісламістів. У SDF висловили впевненість, що остаточна перемога над ІД у Багузі прийде "скоро".

Нагадаємо, курди обіцяли "швидку перемогу" над ісламістами в Багузі ще два тижні тому. Однак згодом вони призупинили наступ, аби запобігти великій кількості цивільних жертв.