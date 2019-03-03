Наступ на бойовиків ІД у Багузі уповільнився через цивільних

Наступ підрозділів "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, на останній бастіон "Ісламської держави" (ІД) в Сирії у населеному пункті Багуз уповільнився через міни, тунелі та присутність цивільних. Про це в неділю, 17 березня, заявив речник "Демократичних сил Сирії" Кіно Габріел. За його словами, в таборі ісламістів у Багузі все ще перебувають "приблизно п'ять тисяч осіб", повідомляє агентство AP. Представник курдів також визнав наявність певних "труднощів" у завершенні операції проти ІД.

З 9 січня, коли почався наступ у Багузі, бійцям підтримуваного США курдсько-арабського альянсу здалися 30 тисяч осіб (пять тисяч бойовиків ІД та члени їхніх родин). Ще 34 тисячі цивільних були евакуйовані з населеного пункту, зазначив Габріел. Також він повідомив, що з початку операції 1300 бойовиків ІД було вбито, а приблизно 520 - захоплено в полон під час військової операції.

Нагадаємо, що раніше "Демократичні сили Сирії" обіцяли "швидку перемогу" над ісламістами в Багузі. Утім, наступ кілька разів призупиняли для евакуації цивільних з території, яку утримують ісламісти. Зокрема, останнього разу це трапилося після активного просування на позиції ІД 1-2 березня. Курди пояснювали такий крок бажанням запобігти великій кількості жертв серед цивільних. Тиждень тому підрозділи SDF наступ відновили, у командуванні зазначили, що, за його даними, в таборі ісламістів цивільних майже не залишилося. За словами курдів, бойовики утримують територію площею близько 0,25 квадратного кілометра.