Наслідки урагану "Доріан": на Багамах кількість жертв зросла до 20 осіб

На Багамських островах кількість жертв потужного урагану "Доріан" зросла до 20 осіб. Про це ввечері середи, 4 вересня, повідомив прем'єр-міністр Співдружності Багамських Островів Г'юберт Мінніс. Він також висловив побоювання, що кількість загиблих від бурі "ще зростатиме", передає інформагенція dpa. Наразі багато мешканців острівної держави вважаються зниклими безвісти. Так само немало потерпілих чекають на порятунок, пояснив Мінніс.

В ООН кажуть про десятки тисяч потерпілих

Тим часом заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, який 4 вересня прибув на Багами, заявив, що загалом близько 70 тисяч жителів цієї карибської острівної держави потребують негайної гуманітарної допомоги. Це - приблизно одна п'ята частина населення.

Щоб вижити, цим людям вже зараз потрібна чиста питна вода, продукти харчування. Крім того, багатьох потерпілих від стихії потрібно розмістити в тимчасових центрах надання притулку, додав Лоукок.

Доставку гуманітарної допомоги ускладнює насамперед той факт, що багато аеропортів та доріг або досі затопленні, або сильно пошкодженні, а деякі частини Багам взагалі опинилися відрізаними від світу, пояснив представник ООН. Він також додав, що на багатьох островах архіпелагу негода пошкодила лінії електропередач, тож населення залишилося без струму.

Лоукок, так само як і місцевий уряд, не виключає, що кількість загиблих ще може "істотно зрости". Сам Лоукок прибув на Багамські острови для обговорення надання гуманітарної допомоги цій острівній державі. ЗМІ вже повідомляли про тисячі зруйнованих тропічною бурею та потужними хвилями будівель.

Багато країн зголосилися допомогти

Тим часом в уряді Співдружності Багамських Островів заявили про готовність багатьох країн надати допомогу для подолання наслідків стихії. Прем'єр-міністр Мінніс говорив про надзвичайну хвилю підтримки з боку інших держав.

Гуманітарну допомогу пообіцяли зокрема президент США Дональд Трамп, а також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, котрі провели телефонні перемовини з Міннісом. Трамп пообіцяв також надіслати до острівної держави американських військових. Для охорони правопорядку на Багамах своїх силовиків на ці острови відрядила також і Ямайка. Крім того, військово-морський флот Великобританії вже відправив у напрямку Багамських островів корабель з гуманітарною допомогою.

Як повідомлялося, "Доріан" ударив по північній частині острівної карибської держави ввечері неділі, 1 вересня. Коли він досяг Багамських островів, то швидкість вітру буревію досягала 300 кілометрів на годину, що відповідало найвищій п'ятій категорії небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона. Таким чином цей ураган став найпотужнішим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями. "Доріан" лютував на Багамах три дні.

Буревій посилився й суне вздовж узбережжя США

Сам ураган "Доріан" нині перебуває поблизу узбережжя Сполучених Штатів, вже пройшовши вздовж берегової лінії Флориди. За цей час буревій, який напередодні значно втратив свою потужність, знову посилився, досягши третьої категорії. Швидкість вітру сягає нині 185 кілометрів на годину.

У розташованому в Маямі Національному центрі з вивчення й спостереження за ураганами (NHC) не виключають, що цей буревій може вийти на суходіл у Південній або Північній Кароліні. Ймовірно, що маршрут урагану проляже ще далі на північ, де він "небезпечно близько" пройде вздовж узбережжя штату Джорджія, застерігають фахівці. Метеорологи застерегли населення кількох штатів, у томи числі й Вірджінію, від небезпечного шквального вітру та потужних хвиль.