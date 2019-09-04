Наслідки урагану "Доріан": на Багамах кількість жертв зросла до 20 осіб

На Багамських островах кількість жертв потужного урагану "Доріан" зросла до 20 осіб. Про це ввечері середи, 4 вересня, повідомив прем'єр-міністр Співдружності Багамських Островів Г'юберт Мінніс. Він також висловив побоювання, що кількість загиблих від бурі "ще зростатиме", передає інформагенція dpa. Наразі багато мешканців острівної держави вважаються зниклими безвісти. Так само немало потерпілих чекають на порятунок, пояснив Мінніс.
В ООН кажуть про десятки тисяч потерпілих
Тим часом заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, який 4 вересня прибув на Багами, заявив, що загалом близько 70 тисяч жителів цієї карибської острівної держави потребують негайної гуманітарної допомоги. Це - приблизно одна п'ята частина населення.
Щоб вижити, цим людям вже зараз потрібна чиста питна вода, продукти харчування. Крім того, багатьох потерпілих від стихії потрібно розмістити в тимчасових центрах надання притулку, додав Лоукок.
Доставку гуманітарної допомоги ускладнює насамперед той факт, що багато аеропортів та доріг або досі затопленні, або сильно пошкодженні, а деякі частини Багам взагалі опинилися відрізаними від світу, пояснив представник ООН. Він також додав, що на багатьох островах архіпелагу негода пошкодила лінії електропередач, тож населення залишилося без струму.
Лоукок, так само як і місцевий уряд, не виключає, що кількість загиблих ще може "істотно зрости". Сам Лоукок прибув на Багамські острови для обговорення надання гуманітарної допомоги цій острівній державі. ЗМІ вже повідомляли про тисячі зруйнованих тропічною бурею та потужними хвилями будівель.
Багато країн зголосилися допомогти
Тим часом в уряді Співдружності Багамських Островів заявили про готовність багатьох країн надати допомогу для подолання наслідків стихії. Прем'єр-міністр Мінніс говорив про надзвичайну хвилю підтримки з боку інших держав.
Гуманітарну допомогу пообіцяли зокрема президент США Дональд Трамп, а також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, котрі провели телефонні перемовини з Міннісом. Трамп пообіцяв також надіслати до острівної держави американських військових. Для охорони правопорядку на Багамах своїх силовиків на ці острови відрядила також і Ямайка. Крім того, військово-морський флот Великобританії вже відправив у напрямку Багамських островів корабель з гуманітарною допомогою.
Як повідомлялося, "Доріан" ударив по північній частині острівної карибської держави ввечері неділі, 1 вересня. Коли він досяг Багамських островів, то швидкість вітру буревію досягала 300 кілометрів на годину, що відповідало найвищій п'ятій категорії небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона. Таким чином цей ураган став найпотужнішим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями. "Доріан" лютував на Багамах три дні.
Буревій посилився й суне вздовж узбережжя США
Сам ураган "Доріан" нині перебуває поблизу узбережжя Сполучених Штатів, вже пройшовши вздовж берегової лінії Флориди. За цей час буревій, який напередодні значно втратив свою потужність, знову посилився, досягши третьої категорії. Швидкість вітру сягає нині 185 кілометрів на годину.
У розташованому в Маямі Національному центрі з вивчення й спостереження за ураганами (NHC) не виключають, що цей буревій може вийти на суходіл у Південній або Північній Кароліні. Ймовірно, що маршрут урагану проляже ще далі на північ, де він "небезпечно близько" пройде вздовж узбережжя штату Джорджія, застерігають фахівці. Метеорологи застерегли населення кількох штатів, у томи числі й Вірджінію, від небезпечного шквального вітру та потужних хвиль.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Траса 69 стала підводною
Одна з дорожніх артерій регіону, траса 69, опинилася від водою. Це стало черговим приводом для критики президента США Дональда Трампа, який скасував указ свого попередника щодо екстреного відновлення доріг, мостів та інших конструкцій, пошкоджених через природні катаклізми.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Центри прийому постраждалих переповнені
Тисячі людей опинилися без житла. Їх приймають спеціальні центри, створені у великих громадських будівлях. Як-от на фото - Конференц-центр Джорджа Брауна у Х'юстоні. Він ледь приймає всіх охочих - зібралося вже більше дев'яти тисяч евакуйованих. Внаслідок урагану зазнали пошкоджень близько 100 тисяч будинків. Ще близько 189 тисяч домогосподарств залишаються знеструмленими.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
"Мамо, зі мною все гаразд"
Музей американської промисловості став притулком для близько 350 осіб, які тимчасово залишилися без домівок. Галерея "Меблі" виявилася чудовим місцем, щоб сісти з ноутбуком та зателефонувати близьким.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Завжди є місце людяності
Під час евакуації люди намагаються потурбуватися і про хатніх улюбленців. На світлині - жінка тримає свого песика після того, як залишила оселю на півдні Х'юстона. За даними місцевої влади, у притулках уже більше 38 тисяч осіб.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Майже як у басейні
Чимало людей змушені чекати на рятувальні служби - ті не встигають вчасно доправляти постраждалих "на суходіл". Жінка на світлині "плаває" на надувному матраці на бульварі Скарсдейл, очікуючи на рятувальників. Попри непросту ситуацію, техасці намагаються зберігати добрий гумор.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Добровільно-примусово
Міста та округи довкола Х'юстона також досі проводять евакуацію громадян. В окремих місцях вона добровільна, у інших примусова. Влада регулярно оновлює дані щодо обов'язкової евакуації, доки рівень води продовжує підніматися.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Парадокси евакуації
Більше 30 тисяч людей залишили свої домівки через ураган "Харві". Утім, евакуація далеко не завжди відбувається організовано. Мер Х'юстона Сільвестер Тьорнер пояснює, що радив жителям міста залишатися вдома напередодні урагану, оскільки боявся, що паніка на автошляхах спровокує більшу кількість жертв.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Куди прямує шторм
На карті видно, що ураган, який "прибув" з Мексиканської затоки, найбільше вразив саме штат Техас - місто Х'юстон та його околиці. Пізніше ураган змінив напрямок руху, ослаб та вирушив убік Луїзіани й Міссісіпі, де має остаточно втратити свою руйнівну силу.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Дісталося й Луїзіані
"Харві", який ослаб до категорії "тропічного шторму", сягнув і Луїзіани. Столиця штату Нью-Орлеан, утім, має свіжий досвід боротьби з негодою. 12 років тому цей штат значно постраждав від сумнозвісного урагану "Катріна".
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Зірки поспішають на допомогу
Відомі люди США також долучилися до боротьби з наслідками шторму. Зокрема "оскароносці" Сандра Буллок (на фото) та Леонардо ді Капріо виклали чималі суми - надали на допомогу потерпілим по мільйону доларів. Пообіцяли зробити свій внесок також співачка Бейонсе, актор Дуейн "Скеля" Джонсон, а також ді-джей Khaled.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Зміни клімату?
Президент США Дональд Трамп відомий своєю критикою теорії глобального потепління. Утім, у заяві Світової метеорологічної організації зазначається, що ураган викликаний саме ним. "Зміни клімату означають, що ми матимемо ситуації на кшталт "Харві". Кількість опадів, вірогідно, і далі зростатиме", - заявила речниця організації у складі ООН Клер Налліс.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Рахунок за шторм - сума з багатьма нулями
Білий дім прагне виділити шість мільярдів доларів допомоги постраждалим від урагану штатам Техас та Луїзіана. За даними The Washington Post, ця сума стане лише першою частиною допомоги, яку планують виділити у Вашингтоні. Якою стане загальна сума, ще не відомо. Губернатор Техасу заявляв про більше 125 мільярдів доларів США, які знадобляться штату для подолання наслідків катаклізму.
Автор: Стас Соколов