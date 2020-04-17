 Наслідки пандемії: чи варто очікувати буму внутрішнього туризму в Україні? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.05.2020

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Україна

Наслідки пандемії: чи варто очікувати буму внутрішнього туризму в Україні?

Закриті кордони і відсутнє міжнародне авіасполучення можуть стати шансом для розвитку внутрішнього туризму в Україні. Але чи врятує це туристичний бізнес, який потерпає від обмежень?

Центр Львова (фото з архіву)

У Львові змагання за туристів після карантину розпочали вже зараз. Півтора десятка львівських підприємців під керівництвом співака Павла Табакова заспівали пісню і зняли відео для соцмереж. "Наше гостинне місто ще прийме мільйони туристів. Хай весело підморгує всім наш старий веселий Львів. Будьте здорові, зустрінемось у Львові", - цими рядками вони хотіли не тільки підтримати українців під час карантину, але й дати зрозуміти, що у місті дуже чекають на туристів після закінчення вимушеної ізоляції.

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Туризм для Львова - дуже важливий, адже в пік туристичного сезону в галузі задіяні до 15 відсотків працездатного населення міста, зазначив у розмові з DW заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Тому у Львові склали план із п'яти етапів відновлення туристичного сезону. Ще у травні в місті планують відкрити літні майданчики, у червні - відновити екскурсії. У липні очікують відновлення міжнародного авіасполучення, а в серпні - ділового туризму. У листопаді, за планом міськради, має відновити організований груповий туризм. "Але це, звичайно, якщо уряд не продовжить карантин і епідеміологічна ситуація дозволить", - додає Москаленко.

Будьте здорові, зустрінемось у Львові, - співають львівські підприємці, які вже зараз намагаються привабити туристів на період після карантину

"Будьте здорові, зустрінемось у Львові", - співають львівські підприємці, які вже зараз намагаються привабити туристів на період після карантину

Основною, за його словами, тепер буде безпека. Для кожної групи підприємців, які обслуговують туристів, у міськраді Львова передбачили окремі вимоги й умови. "Наприклад, для літніх майданчиків ми вимагаємо не тільки відстані у 1,5 метра між столиками, але й разового або електронного меню", - говорить заступник міського голови Львова. За його словами, обов'язковою також стане перевірка температури клієнтів: як для літніх майданчиків, так і для готелів. "Якщо відвідувач відмовиться, то заклад може відмовити йому в наданні послуги. Для готелів також планується відмова від "шведських столів" на користь індивідуального харчування, а також додаткова дезінфекція номерів", - зазначає Москаленко.

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Карпатський відпочинок

Натомість на Закарпатті вважають, що їхній регіон має найкращі перспективи у цьому туристичному сезоні. Адже невеликі населені пункти, чисте гірське повітря, пансіонати чи "зелені оселі" з невеликою кількістю місць ідеально підходять для дотримання нових санітарних умов. "Очікується, що буде збільшений попит саме на готелі та "зелені садиби", віддалені від основних туристичних шляхів. Туристи обиратимуть місця подалі від великого скупчення людей", - вважає керівник Асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Олександр Шершун.

За його словами, підприємці вже готують свої пансіонати і оселі для гостей. "Багато з них почали активно рекламувати свої заклади й тури онлайн. По-перше, щоб зацікавити, а по-друге, щоб переконати, що в них - чисто і безпечно", - каже він.

На Закарпатті вважають, що їхній регіон має найкращі туристичні перспективи в нових умовах

На Закарпатті вважають, що їхній регіон має найкращі туристичні перспективи в нових умовах

Хоча нині українці ще не поспішають бронювати місця, додає Шершун. На його думку, через те, що люди не знають, коли закінчиться карантин. Водночас Олександр Шершун зазначає, що в підсумку цей рік для закарпатського туризму все одно не буде вдалим, навіть якщо влітку матиме місце великий наплив туристів. За його словами, представники галузі зазнали занадто великих втрат через безсніжну зиму та нинішній карантин, який припав на "високий" сезон. "Якщо торік за перші вісім місяців на Закарпатті зібрали п'ять мільйонів гривень туристичного збору, то цьогоріч не зберуть і половини", - додає Шершун.

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Морські курорти

В Одеській області, куди щоліта приїжджало до п'яти мільйонів українців, цього року чекають не меншої кількості відпочивальників. "Ми не очікуємо на божевільний туристичний бум відразу після стабілізації ситуації. Але люди будуть настільки втомленими від карантину та ізоляції, що в них неодмінно з'явиться бажання мандрувати країною", - вважає начальник управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації Олександр Шека.

На його думку, найпопулярнішими серед туристів залишаться пляжні курорти: Затока, Кароліно-Бугаз, Грибівка. Але скільки закладів відпочинку Одещини будуть готові приймати туристів у нових умовах, у відомстві ще не знають. Усе залежатиме від того, які санітарно-гігієнічні рекомендації для прийому туристів пропише міністерство охорони здоров'я України, зазначає Шека.

В Одесі цього літа чекають не меншої кількості відпочивальників, ніж минулого року

В Одесі цього літа чекають не меншої кількості відпочивальників, ніж минулого року

Галузі "дадуть трохи кисню"

Очікування туристичного буму всередині України можуть бути перебільшеними, вважає заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук. На його думку, буде деяке пожвавлення внутрішнього туризму, але не ажіотаж. "Якихось рекордів з напливу туристів не буде. Просто готелям і туроператорам дадуть можливість трошки відійти від кількох місяців закриття, так би мовити, дадуть трохи кисню", - каже він. Якщо карантин не подовжать, то, за прогнозами Царука, активний сезон, особливо на Півдні, розпочнеться вже наприкінці червня - на початку липня.

За прогнозом Царука, більше туристів, аніж минулого сезону, українській туристичній галузі очікувати не варто. Хоча б тому, що в Україні відпочивали ще й іноземні туристи, яких цього року не буде, додає він.

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Експерти не прогнозують підвищення цін

Попри пожвавлення внутрішнього туризму, експерти не прогнозують зростання цін цього сезону. "Так, у нас є сезонність цін. Влітку вони трохи вищі, але я не думаю, що після провалу травневого сезону хтось наважиться підвищувати ціни", - прогнозує Олександр Шершун.   

Через погіршення економічної ситуації у населення просто не буде грошей, щоб витрачати великі кошти на відпочинок, вважає Володимир Царук. "Тих, хто може собі дозволити елітні котеджі чи VIP-номери, - не більше 15 відсотків. Усі решта - це ті, хто буде економити, а тому - шукати помірні ціни", - каже експерт. Представник Торгово-промислової палати навіть припускає, що через економію багато хто обиратиме заклади відпочинку не за принципом дотримання нових санітарно-гігієнічних норм, а за ціною.

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Порожні пляжі з дрона: туристичний сезон без туристів в Італії

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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Будь ласка, тримайте дистанцію щонайменше у 1,5 метра. Дякуємо! - напис на одному зі знову відкритих ринків Німеччини

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