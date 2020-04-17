Наслідки пандемії: чи варто очікувати буму внутрішнього туризму в Україні?

У Львові змагання за туристів після карантину розпочали вже зараз. Півтора десятка львівських підприємців під керівництвом співака Павла Табакова заспівали пісню і зняли відео для соцмереж. "Наше гостинне місто ще прийме мільйони туристів. Хай весело підморгує всім наш старий веселий Львів. Будьте здорові, зустрінемось у Львові", - цими рядками вони хотіли не тільки підтримати українців під час карантину, але й дати зрозуміти, що у місті дуже чекають на туристів після закінчення вимушеної ізоляції.

Читайте також: Наслідки карантину: чи вдасться врятувати ресторанний бізнес в Україні

Туризм для Львова - дуже важливий, адже в пік туристичного сезону в галузі задіяні до 15 відсотків працездатного населення міста, зазначив у розмові з DW заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Тому у Львові склали план із п'яти етапів відновлення туристичного сезону. Ще у травні в місті планують відкрити літні майданчики, у червні - відновити екскурсії. У липні очікують відновлення міжнародного авіасполучення, а в серпні - ділового туризму. У листопаді, за планом міськради, має відновити організований груповий туризм. "Але це, звичайно, якщо уряд не продовжить карантин і епідеміологічна ситуація дозволить", - додає Москаленко.

"Будьте здорові, зустрінемось у Львові", - співають львівські підприємці, які вже зараз намагаються привабити туристів на період після карантину

Основною, за його словами, тепер буде безпека. Для кожної групи підприємців, які обслуговують туристів, у міськраді Львова передбачили окремі вимоги й умови. "Наприклад, для літніх майданчиків ми вимагаємо не тільки відстані у 1,5 метра між столиками, але й разового або електронного меню", - говорить заступник міського голови Львова. За його словами, обов'язковою також стане перевірка температури клієнтів: як для літніх майданчиків, так і для готелів. "Якщо відвідувач відмовиться, то заклад може відмовити йому в наданні послуги. Для готелів також планується відмова від "шведських столів" на користь індивідуального харчування, а також додаткова дезінфекція номерів", - зазначає Москаленко.

Читайте також: Туризм в умовах пандемії COVID-19: як європейці проведуть це літо?

Карпатський відпочинок

Натомість на Закарпатті вважають, що їхній регіон має найкращі перспективи у цьому туристичному сезоні. Адже невеликі населені пункти, чисте гірське повітря, пансіонати чи "зелені оселі" з невеликою кількістю місць ідеально підходять для дотримання нових санітарних умов. "Очікується, що буде збільшений попит саме на готелі та "зелені садиби", віддалені від основних туристичних шляхів. Туристи обиратимуть місця подалі від великого скупчення людей", - вважає керівник Асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Олександр Шершун.

За його словами, підприємці вже готують свої пансіонати і оселі для гостей. "Багато з них почали активно рекламувати свої заклади й тури онлайн. По-перше, щоб зацікавити, а по-друге, щоб переконати, що в них - чисто і безпечно", - каже він.

На Закарпатті вважають, що їхній регіон має найкращі туристичні перспективи в нових умовах

Хоча нині українці ще не поспішають бронювати місця, додає Шершун. На його думку, через те, що люди не знають, коли закінчиться карантин. Водночас Олександр Шершун зазначає, що в підсумку цей рік для закарпатського туризму все одно не буде вдалим, навіть якщо влітку матиме місце великий наплив туристів. За його словами, представники галузі зазнали занадто великих втрат через безсніжну зиму та нинішній карантин, який припав на "високий" сезон. "Якщо торік за перші вісім місяців на Закарпатті зібрали п'ять мільйонів гривень туристичного збору, то цьогоріч не зберуть і половини", - додає Шершун.

Читайте також: Туризм у ЄС під час пандемії: більше запитань, ніж відповідей

Морські курорти

В Одеській області, куди щоліта приїжджало до п'яти мільйонів українців, цього року чекають не меншої кількості відпочивальників. "Ми не очікуємо на божевільний туристичний бум відразу після стабілізації ситуації. Але люди будуть настільки втомленими від карантину та ізоляції, що в них неодмінно з'явиться бажання мандрувати країною", - вважає начальник управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації Олександр Шека.

На його думку, найпопулярнішими серед туристів залишаться пляжні курорти: Затока, Кароліно-Бугаз, Грибівка. Але скільки закладів відпочинку Одещини будуть готові приймати туристів у нових умовах, у відомстві ще не знають. Усе залежатиме від того, які санітарно-гігієнічні рекомендації для прийому туристів пропише міністерство охорони здоров'я України, зазначає Шека.

В Одесі цього літа чекають не меншої кількості відпочивальників, ніж минулого року

Галузі "дадуть трохи кисню"

Очікування туристичного буму всередині України можуть бути перебільшеними, вважає заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук. На його думку, буде деяке пожвавлення внутрішнього туризму, але не ажіотаж. "Якихось рекордів з напливу туристів не буде. Просто готелям і туроператорам дадуть можливість трошки відійти від кількох місяців закриття, так би мовити, дадуть трохи кисню", - каже він. Якщо карантин не подовжать, то, за прогнозами Царука, активний сезон, особливо на Півдні, розпочнеться вже наприкінці червня - на початку липня.

За прогнозом Царука, більше туристів, аніж минулого сезону, українській туристичній галузі очікувати не варто. Хоча б тому, що в Україні відпочивали ще й іноземні туристи, яких цього року не буде, додає він.

Читайте також: Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила

Експерти не прогнозують підвищення цін

Попри пожвавлення внутрішнього туризму, експерти не прогнозують зростання цін цього сезону. "Так, у нас є сезонність цін. Влітку вони трохи вищі, але я не думаю, що після провалу травневого сезону хтось наважиться підвищувати ціни", - прогнозує Олександр Шершун.

Через погіршення економічної ситуації у населення просто не буде грошей, щоб витрачати великі кошти на відпочинок, вважає Володимир Царук. "Тих, хто може собі дозволити елітні котеджі чи VIP-номери, - не більше 15 відсотків. Усі решта - це ті, хто буде економити, а тому - шукати помірні ціни", - каже експерт. Представник Торгово-промислової палати навіть припускає, що через економію багато хто обиратиме заклади відпочинку не за принципом дотримання нових санітарно-гігієнічних норм, а за ціною.

Дивитись відео 01:17 Поділитись Порожні пляжі з дрона: туристичний сезон без туристів в Італії (01.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3bb9l Порожні пляжі з дрона: туристичний сезон без туристів в Італії