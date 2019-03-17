 Насильство на акції ″жовтих жилетів″: уряд Франції визнає помилки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

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Новини

Насильство на акції "жовтих жилетів": уряд Франції визнає помилки

Уряд Франції говорить про помилки, що призвели до вандалізму і насильства під час акції "жовтих жилетів". Пропозиції щодо підтримки правопорядку представлять 18 березня.

Протести жовтих жилетів у Парижі переросли у насильство і вандалізм

Протести "жовтих жилетів" у Парижі переросли у насильство і вандалізм

Французький уряд визнав, що припустився помилок, котрі і призвели до масштабного насильства під час нещодавніх протестів "жовтих жилетів" У Франції, інформує агенція AFP. Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп під час екстреного засідання кабінету у неділю, 17 березня, заявив про "дисфункції" у заходах безпеки, що перешкодили забезпеченню порядку на вулицях.

Як повідомили в уряді, прем'єр запропонує президентові Франції Еммануелю Макрону пропозиції щодо покращення ситуації у понеділок, 18 березня. Після чого про заходи щодо підтримки порядку повідомлять громадянам.

Опозиція хоче пояснень

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер і міністр економіки Бруно Ле Мер повинні будуть у вівторок, 19 березня, на вимогу опозиції надати французькому Сенату пояснення в зв'язку з заворушеннями під час акцій "жовтих жилетів", пише агентство dpa.

Опозиція вимагає повідомити "про засоби вирішення цієї проблеми і її негативні наслідки для торговельної ситуації та економічної привабливості країни", йдеться в повідомленні, поширеному серед французьких ЗМІ. Опозиція заявляє про "безсилість держави", "поразку правоохоронних органів в боротьбі з "бандами" і "приниження" влади.

Заворушення на вулицях у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон 16 березня оголосив про запровадження "додаткових" і "рішучих" заходів аби запобігти насильству і вандалізму під час протестів "жовтих жилетів". Через суботні протести у Парижі, що супроводжувалися руйнуваннями, сутичками з поліцією і підпалами, Макрон змушений був перервати свою відпустку в Піренеях.

У суботу учасники акцій "жовтих жилетів" не тільки розгромили у Парижі вітрини магазинів відомих марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а й підпалили відділення банку, внаслідок чого постраждали 11 осіб, які проживали в квартирах над ним. За даними МВС Франції, тільки на акції протесту у Парижі були присутні близько 10 тисяч осіб, по всій країні участь у демонстраціях взяли 32 тисячі осіб. Водночас, за словами представників "жовтих жилетів", ця кількість була значно більшою - 231 тисяча учасників. 

Лише у Парижі для охорони правопорядку були задіяні п'ять тисяч поліцейських, застосовані кілька броньованих поліцейських транспортних засобів. Правоохоронці протягом семи годин намагалися відтіснити протестувальників із застосуванням шумових гранат, сльозогінного газу і водометів. За даними правоохоронців, постраждали 17 поліцейських і 42 протестувальники. Майже 240 людей були заарештовано, як повідомили в прокуратурі, а понад 100 осіб перебувають під вартою. 

Дивитись відео 03:14

Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)

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Макрон пригрозив "жовтим жилетам" рішучими заходами

Президент Франції перервав відпустку і прибув до кризового штабу. У суботу акції "жовтих жилетів" в Парижі супроводжувались підпалами, насильством і вандалізмом. (17.03.2019)  

Протести "жовтих жилетів" у Франції: до 40 тисяч учасників

Майже 40 тисяч учасників руху "жовтих жилетів" вийшли на вулиці міст Франції. У Парижі в акціях протесту взяли участь до чотирьох тисяч осіб. (02.03.2019)  

Пожежі та мародерство під час протестів "жовтих жилетів" у Парижі

Під час акції "жовтих жилетів" протестувальники пограбували та спалили численні магазини та ресторани на Єлисейських полях та прилеглих вулицях у Парижі. (16.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)  

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Французи вкотре вийшли на вулиці Парижа та інших міст країни з протестами проти політики уряду та Еммануеля Макрона. Це вже 15-та щотижнева акція "жовтих жилетів".

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