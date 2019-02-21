Населення України скоротилося до 42,2 мільйона осіб

Протягом 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тисячі людей і на 1 січня становила 42 мільйони 153 тисячі осіб. Про це повідомила в середу, 20 лютого, Державна служба статистики України.

За її даними, число померлих в Україні перевищує число народжених: на 100 померлих припадає 57 народжених. Народилося в 2018 році в країні 335,9 тисячі дітей, померли 587,7 тисячі осіб. Міграційний приріст станосив 18,6 тисячі осіб.

Нагадаємо, що за даними останнього Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення України становила 48 мільйонів 415 тисяч людей.

За офіційними даними міністерства соціальної політики, на постійній основі за кордоном з метою заробітку перебувають близько 3,2 мільйона громадян України. І це без урахування українців, які їздять за кордон на сезонні роботи.