 Населення України скоротилося до 42,2 мільйона осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

Населення України скоротилося до 42,2 мільйона осіб

На 1 січня 2019 року населення України становило 42,2 мільйона осіб. За даними перепису 2001 року, в Україні проживали 48,4 мільйона людей.

Діти в українських національних костюмах

Протягом 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тисячі людей і на 1 січня становила 42 мільйони 153 тисячі осіб. Про це повідомила в середу, 20 лютого, Державна служба статистики України.

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Плани Німеччини лібералізувати міграційну політику переполошила польський бізнес, який боїться відтоку української робочої сили та готовий боротися за неї. Нині вже в кожній п'ятій польській фірмі працюють українці. (31.10.2018)

Чехія потерпає від браку робочої сили, тому уряд країни вирішив збільшити кількість дозволів на роботу для працівників з України до 19600 на рік. (31.01.2018)

За її даними, число померлих в Україні перевищує число народжених: на 100 померлих припадає 57 народжених. Народилося в 2018 році в країні 335,9 тисячі дітей, померли 587,7 тисячі осіб. Міграційний приріст станосив 18,6 тисячі осіб. 

Нагадаємо, що за даними останнього Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення України становила 48 мільйонів 415 тисяч людей.

За офіційними даними міністерства соціальної політики, на постійній основі за кордоном з метою заробітку перебувають близько 3,2 мільйона громадян України. І це без урахування українців, які їздять за кордон на сезонні роботи.

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