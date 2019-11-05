Народного депутата Ярослава Дубневича заарештували у залі суду

У четвер, 7 листопада 2019 року, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрала запобіжний захід народному депутату України Ярославу Дубневичу, підозрюваному у заволодінні майном державної компанії "Укрзалізниця" на 93 мільйони гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У повідомленні зазначається, що апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу суду першої інстанції та постановила нову, якою для народного депутата обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою у 90 мільйонів гривень застави.

Таким чином суд апеляційної інстанції частково задовольнив клопотання прокурора САП, який наполягав на обранні депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 мільйони гривень застави.

Народного депутата було взято під варту в приміщенні суду, додають у САП.

Нагадаємо, 2 листопада ВАКС обрав запобіжний захід для Дубневича, що належить до депутатської групи "За майбутнє", - його відпустили під заставу в 100 мільйонів гривень

НАБУ, що розслідує справу, закидає Дубневичу привласнення коштів державної компанії "Укрзалізниця". За версією слідства, Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан "Укрзалізниці" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення. Як підозрюють, Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку і ухвалив рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Слідство вважає, що кошти було отримано юридичними особами, які контролював депутат і його спільники, через узгоджене завищення ціни під час постачання продукції для "Укрзалізниці". За версією слідства, дії народного депутата спричинили збитки державі в розмірі 93,277 мільйона гривень. 31 жовтня Верховна Рада зняла з Дубневича недоторканність і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.