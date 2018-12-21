Напруженість навколо Манбіджа: новий альянс курдів та Асада проти Анкари

У районі міста Манбідж на півночі Сирії виникла загроза зіткнення між підрозділами сирійськими армії та підтримуваними Туреччиною загонами повстанців. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини у п'ятницю, 28 грудня, повідомив, що на підступах до міста розташувалися близько 300 бійців сирійської армії.

Утім, у місцевій адміністрації зазначили, що урядові підрозділи не входитимуть у місто, а розмістяться уздовж демаркаційної лінії із позиціями підтримуваних Анкарою загонів опозиційних груп, повідомляє агентство AFP. Там також наголосили, що американські та французькі військові, які перебувають у місті, не змінювали свої позиції та продовжують патрулювання.

Військові США також підтверджують, що сирійські підрозділи не входили в саме місто Манбідж.

Тим часом підтримувані Туреччиною сирійські повстанці заявили цього дня, що почали просуватися разом з підрозділами турецької армії до міста та готові до "початку військової операції з його звільненню", передає агенція Reuters.

Союзники президента Сирії Башара Асада - Росія та Іран - привітали розташування сирійських урядових сил поблизу Манбіджа. Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав це "позитивним кроком", який допоможе "стабілізувати ситуацію". Своєю чергою речник міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гасемі заявив, що розташування урядових військових у районі міста є "новим кроком до вирішення кризи в Сирії". "Підняття сирійського прапора в Манбіджі (…) є значним кроком до встановлення влади законного уряду країни на всій території Сирії", - йдеться у його заяві, цитує агентство AP.

Тим часом міністерство оборони Туреччини заявило, що курдські "Загони народної самооборони" (YPG), які раніше звернулися з проханням до уряду Асада надіслати урядові війська для захисту Манбіджа, не мають повноважень робити заяви від імені населення регіону та "запрошувати інші елементи". В турецькому міністерстві заявили, що уважно стежать за ситуацією в Манбіджі.

А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав заяву про входження сирійських урядових військ до Манбіджа "психологічним вчинком". Він також зазначив, що Туреччина зацікавлена в територіальній цілісності Сирії, а її метою є ліквідація загонів YPG, які Анкара вважає відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану". "Якщо терористичні організації зникнуть, то для нас не залишиться роботи", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, 12 грудня він анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від течії річки Євфрат. Ердоган наголосив, що мета такої військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Після того, як президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, Ердоган відклав проведення військової операції. Майбутнє виведення контингенту США, який підтримував курдські загони у боротьбі проти "Ісламської держави" (ІД), викликало занепокоєння курдів щодо незахищеності перед загрозою з боку Анкари. YPG відбили Манбідж у ІД в 2016 році.