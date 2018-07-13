Напад у Любеку: невідомий з ножем поранив кількох пасажирів автобуса

У німецькому місті Любеку (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн) невідомий атакував пасажирів у рейсовому автобусі. Інцидент стався вдень в п'ятницю, 20 липня. Спочатку місцевий інформаційний сайт Lübecker Nachrichten повідомив про 14 поранених внаслідок інциденту, з яких двоє осіб отримали важкі травми. Згодом у німецькій поліції уточнили, що нападник поранив вісьмох осіб, загиблих внаслідок нападу немає.

Поліція перекрила район, де стався напад, нападника вже затримали. За даними Lübecker Nachrichten, нападнику близько 35 років і він походить з Ірану. Про його мотиви наразі нічого невідомо.

Повний людей рейсовий автобус рухався на північ, до району Травемюнде, коли один із пасажирів кинув рюкзак на підлогу, дістав ножа і напав на інших пасажирів. Водій негайно зупинився і відкрив двері, щоб пасажири могли втекти.