 Напад у Любеку: невідомий з ножем поранив кількох пасажирів автобуса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

Напад у Любеку: невідомий з ножем поранив кількох пасажирів автобуса

Чоловік поранив ножем чотирнадцятьох осіб у рейсовому автобусі на півночі Любека. Нападника затримали.

Фото з місця події

Фото з місця події

У німецькому місті Любеку (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн) невідомий атакував пасажирів у рейсовому автобусі. Інцидент стався вдень в п'ятницю, 20 липня. Спочатку місцевий інформаційний сайт Lübecker Nachrichten повідомив про 14 поранених внаслідок інциденту, з яких двоє осіб отримали важкі травми. Згодом у німецькій поліції уточнили, що нападник поранив вісьмох осіб, загиблих внаслідок нападу немає.

Поліція перекрила район, де стався напад, нападника вже затримали. За даними Lübecker Nachrichten, нападнику близько 35 років і він походить з Ірану. Про його мотиви наразі нічого невідомо. 

Повний людей рейсовий автобус рухався на північ, до району Травемюнде, коли один із пасажирів кинув рюкзак на підлогу, дістав ножа і напав на інших пасажирів. Водій негайно зупинився і відкрив двері, щоб пасажири могли втекти.

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