Напад смертника на сили коаліції у Сирії: серед загиблих - військовий США

Щонайменше восьмеро осіб загинули у середу, 16 січня, внаслідок нападу терориста-смертника на патруль сил міжнародної коаліції у розташованому на півночі Сирії місті Манбідж, інформує агенція AFP.

Як повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, серед загиблих був військовослужбовець США. Водночас, з боку коаліції коаліції західних держав на чолі зі США, що веде боротьбу з "Ісламською державою" (ІД), поки що не надійшло офіційне підтвердження загибелі американського військовослужбовця. Реакції немає і з міністерства оборони США.

За повідомленням пов'язаного з ІД інформаційним ресурсом Amaq, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за цей напад.