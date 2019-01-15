 Напад смертника на сили коаліції у Сирії: серед загиблих - військовий США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

Напад смертника на сили коаліції у Сирії: серед загиблих - військовий США

У північносирійському Манбіджі внаслідок нападу терориста на сили коаліції загинуло восьмеро осіб. За інформацією спостерігачів, серед жертв - військовий США.

Манбідж (фото з архіву)

Манбідж (фото з архіву)

DW.COM

В день виборів в Афганістані через атаки терористів загинули або були поранені десятки людей. Найбільший теракт, в якому загинули щонайменше 15 людей, стався у Кабулі. (20.10.2018)

Після заклику курдських "Загонів народної самооборони" сирійські урядові військові зайняли позиції поблизу міста Манбідж. Про просування до міста заявили і підтримувані Туреччиною сили. (28.12.2018)

Щонайменше восьмеро осіб загинули у середу, 16 січня, внаслідок нападу терориста-смертника на патруль сил міжнародної коаліції у розташованому на півночі Сирії місті Манбідж, інформує агенція AFP.

Як повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, серед загиблих був військовослужбовець США. Водночас, з боку коаліції коаліції західних держав на чолі зі США, що веде боротьбу з "Ісламською державою" (ІД), поки що не надійшло офіційне підтвердження загибелі американського військовослужбовця. Реакції немає і з міністерства оборони США. 

За повідомленням пов'язаного з ІД інформаційним ресурсом Amaq, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за цей напад. 

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