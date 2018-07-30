 Напад на іноземців у Таджикистані: четверо загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

Напад на іноземців у Таджикистані: четверо загиблих

Четверо іноземців стали жертвами нападу у Таджикистані. Влада країни не виключає можливість теракту.

Наїзд на велосипедистів в Такжикистані міг бути терактом

Наїзд на велосипедистів в Такжикистані міг бути терактом

В результаті нападу на групу іноземних туристів, який було скоєно у неділю, 29 липня, у Таджикистані, загинуло четверо осіб.

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Рахмат Акілов, який направив вантажівку на людей на вулиці в Стокгольмі, хотів, за його словами, вбити якомога більше людей. Терорист згоден на довічне ув'язнення. (13.02.2018)

На заході Казахстану загорівся автобус марки "Ікарус". Загинули 52 людини, п’ятьом вдалося вибратися. Загиблі - громадяни Узбекистану. (18.01.2018)

Спочатку повідомлялось, що на групу іноземців, які рухались на велосипедах, було скоєно наїзд автомобілем. Інцидент стався в Дангарінскому району Хатлонської області Таджикистану.

Утім, у понеділок, 30 липня, міністр внутрішніх справ Таджикистану Рамазон Рахімзода заявив, що на туристів було скоєно напад, а нападники мали при собі холодну та вогнепальну зброю. Внаслідок нападу загинули двоє громадян США, а також по одному - Швейцарії та Нідерландів. Один з туристів отримав ножові поранення, йому надають допомогу у лікарні, повідомляє AFP.

"Ми розглядаємо всі версії - аварія, пограбування,  включаючи терористичний акт", - повідомив Рахімзода.

У МВС республіки повідомили, що правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у скоєнні нападу, ще двоє людей були вбиті через опір під час затримання.

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