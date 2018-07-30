Напад на іноземців у Таджикистані: четверо загиблих

В результаті нападу на групу іноземних туристів, який було скоєно у неділю, 29 липня, у Таджикистані, загинуло четверо осіб.

Спочатку повідомлялось, що на групу іноземців, які рухались на велосипедах, було скоєно наїзд автомобілем. Інцидент стався в Дангарінскому району Хатлонської області Таджикистану.

Утім, у понеділок, 30 липня, міністр внутрішніх справ Таджикистану Рамазон Рахімзода заявив, що на туристів було скоєно напад, а нападники мали при собі холодну та вогнепальну зброю. Внаслідок нападу загинули двоє громадян США, а також по одному - Швейцарії та Нідерландів. Один з туристів отримав ножові поранення, йому надають допомогу у лікарні, повідомляє AFP.

"Ми розглядаємо всі версії - аварія, пограбування, включаючи терористичний акт", - повідомив Рахімзода.

У МВС республіки повідомили, що правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у скоєнні нападу, ще двоє людей були вбиті через опір під час затримання.