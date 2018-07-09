 Напад на табір ромів у Києві: поліція повідомила про першу підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Напад на табір ромів у Києві: поліція повідомила про першу підозру

Одному з фігурантів у справі нападу на табір ромів на Лисій горі повідомлено про підозру. ЗМІ стверджують, що йдеться про координатора ультраправої радикальної організації С14 Сергія Мазура.

Роми

Один з ромських таборів у Києві (архівне фото)

Поліція Києва оголосила підозру одному з фігурантів у справі нападу на табір ромів у Києві. Про це ввечері вівторка, 10 липня, повідомила прес-служба столичної поліції. Йдеться про погром на Лисій горі, скоєний у ніч на 21 квітня 2018 року. Зазначається, що чоловіку оголосили підозру у вчиненні правопорушення, що згідно з Кримінальним кодексом України класифікується як хуліганство. Слідчі готують подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу, наголошує прес-служба поліції.

DW.COM

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У повідомленні не згадується ім'я та прізвище підозрюваного. Утім, за даними інформагенції "Українські новини", йдеться про координатора ультраправої радикальної організації С14 Сергія Мазура. Того ж дня лідер організації "Традиція і порядок" Богдан Ходаковський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook про проведення обшуку в помешканні Мазура в місті Бориспіль. Джерело агентства новин "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах підтвердило факт обшуку, але не стало уточнювати деталей.

Нагадаємо, у ніч на 21 квітня 2018 року група радикально налаштованих громадян вчинила напад на ромський табір на Лисій горі. Відповідальність за напад взяла на себе праворадикальна націоналістична організація С14.

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, під час погрому ромського табору застосовувалися газові балончики, ріжучі предмети і, можливо, вогнепальна зброя. В АІ кажуть, що серед постраждалих були діти.

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