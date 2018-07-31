Напад на прикордонний пост у Таджикистані: 17 загиблих

Нападники у ніч на середу, 6 листопада, скоїли атаку на прикордонний пост у у Таджикистані. Внаслідок нападу загинули 17 людей, повідомляє агенція AFP з посиланням на таджицьких урядовців.

Напад був скоєний у 50 кілометрах від столиці країни Душанбе, на кордоні з Узбекистаном. Зазначається, що 20 чоловіків у масках напали на пост прикордонників, почалася стрілянина. Зрештою нападників було оточено, і 15 з них було вбито. Під час перестрілки загинули ще двоє осіб - один солдат і один поліцейський.

У прикордонній службі Таджикистану заявили, що напад скоїли бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" з Афганістану.