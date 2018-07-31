 Напад на прикордонний пост у Таджикистані: 17 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Напад на прикордонний пост у Таджикистані: 17 загиблих

В результаті нападу на прикордонний пост в Таджикистані загинули щонайменше 17 людей, більшість з яких нападники, заявили таджицькі чиновники.

Таджицькі прикордонники

Таджицькі прикордонники (фото з архіву)

DW.COM

Речник "Ісламської держави" Абу Хассан аль-Мухаджир був вбитий на півночі Сирії, заявив представник "Демократичних сил Сирії". Аль-Мухаджира називали "правою рукою" загиблого ватажка ісламістів аль-Багдаді. (28.10.2019)

Нападники у ніч на середу, 6 листопада, скоїли атаку на прикордонний пост у у Таджикистані. Внаслідок нападу загинули 17 людей, повідомляє агенція AFP з посиланням на таджицьких урядовців.

Напад був скоєний у 50 кілометрах від столиці країни Душанбе, на кордоні з Узбекистаном. Зазначається, що 20 чоловіків у масках напали на пост прикордонників, почалася стрілянина. Зрештою нападників було оточено, і 15 з них було вбито. Під час перестрілки загинули ще двоє осіб - один солдат і один поліцейський.

У прикордонній службі Таджикистану заявили, що напад скоїли бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" з Афганістану.

Дивитись відео 02:13

Чому терористи ІД легко вербують мешканців Таджикистану (31.03.2016)

Аудіо й відео до теми

Чому терористи ІД легко вербують мешканців Таджикистану (31.03.2016)  

Також за темою

Tadschikistan

ІД взяла відповідальність за напад на іноземців у Таджикистані 31.07.2018

Внаслідок нападу на групу іноземних туристів у Таджикистані загинуло четверо осіб. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад.

Реклама

Докладно

Президент Франції Еммануель Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles

Еммануель Макрон та українсько-болгарські "банди"

Еммануель Макрон зневажливими висловлюваннями про болгар та українців викликав дипломатичний конфуз в Софії та Києві.  

Шлях багатьох трудових мігрантів з України пролягає через аеропорт Бориспіль (на фото)

Німецький професор: Німеччині потрібні працівники з України

Німеччині слід продовжувати приймати мігрантів, передусім з України та Західних Балкан, вважає німецький учений  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  