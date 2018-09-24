Напад на парад: Іран звинуватив ОАЕ та Саудівську Аравію

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у понеділок, 24 вересня, заявив, що напад на військовий парад у південнозахідному іранському місті Ахваз, внаслідок якого загинули 25 осіб, був оплачений Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Хаменеї також наголосив, що Іран "жорстко покарає" тих, хто стоїть за цією атакою.

"Цей боягузливий вчинок здійснили ті, кому допомагають американці, коли вони потрапляють в пастку у Сирії та Іраку, і їм платять Саудівська Аравія та ОАЕ", - цитує Хаменеї інформагенція Reuters.

22 вересня у Ахвазі кілька озброєних нападників обстріляли учасників військового параду, загинуло 25 осіб. Три нападника були вбиті на місці атаки. Нападники нібито цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад та пригрозив наслідками. Він поклав відповідальність за напад на "терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів" й пообіцяв "негайну і послідовну реакцію" Ірану. Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

22 вересня в Ірані військовим парадом відзначають річницю початку ірано-іракської війни 1980-1988 років.