 Напад на парад: Іран звинуватив ОАЕ та Саудівську Аравію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

Напад на парад: Іран звинуватив ОАЕ та Саудівську Аравію

Аятола Алі Хаменеї заявив, що стрілянину в місті Ахваз відкрили терористи, підтримувані американцями і оплачувані Саудівською Аравією та ОАЕ. Він пригрозив організаторам нападу покаранням.

Аятола Алі Хаменеї

Аятола Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у понеділок, 24 вересня, заявив, що напад на військовий парад у південнозахідному іранському місті Ахваз, внаслідок якого загинули 25 осіб, був оплачений Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Хаменеї також наголосив, що Іран "жорстко покарає" тих, хто стоїть за цією атакою.

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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на учасників військового параду в іранському місті Ахваз. Президент Ірану Хасан Роухані наказав службам безпеки країни ідентифікувати відповідальних. (22.09.2018)

В Ірані стався напад на учасників військового параду в місті Ахваз. Невідомі відкрили вогонь по членах Корпусу вартових ісламської революції. Державні іранські ЗМІ повідомляють про вбитих і поранених. (22.09.2018)

"Цей боягузливий вчинок здійснили ті, кому допомагають американці, коли вони потрапляють в пастку у Сирії та Іраку, і їм платять Саудівська Аравія та ОАЕ", - цитує Хаменеї інформагенція Reuters.

22 вересня у Ахвазі кілька озброєних нападників обстріляли учасників військового параду, загинуло 25 осіб. Три нападника були вбиті на місці атаки. Нападники нібито цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад та пригрозив наслідками. Він поклав відповідальність за напад на "терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів" й пообіцяв "негайну і послідовну реакцію" Ірану. Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

22 вересня в Ірані військовим парадом відзначають річницю початку ірано-іракської війни 1980-1988 років.

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