 Напад на мечеті у Новій Зеландії: що відомо про теракт і підозрюваного | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 15.03.2019

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Світ

Напад на мечеті у Новій Зеландії: що відомо про теракт і підозрюваного

Світ ще не оговтався після кривавого теракту у двох мечетях в новозеландському Крайстчерчі. DW - про злочинця та мотив злочину, а також яку роль відігравали іслам і ксенофобія?

На місці теракту в новозеландському Крайстчерчі

Одна з мечетей, на яку було скоєно теракт у новозеландському Крайстчерчі

15 березня в новозеландському місті Крайстчерч було скоєно збройний напад на дві мечеті, розташовані в п'яти кілометрах одна від одної. Унаслідок атаки загинуло близько 50 людей, ще майже 50 осіб опинилися в лікарні з різноманітними пораненнями. Напад кваліфіковано як теракт.

Головним підозрюваним вважається 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант, якого поліція затримала невдовзі після скоєного. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав затриманого "екстремістом" і "правим, брутальним терористом". За даними новозеландських ЗМІ, підозрюваний прибув до Нової Зеландії цілеспрямовано з метою скоєння цього нападу, до якого ретельно готувався.

Ісламофобський маніфест

Перед злочином нападник написав антиіммігрантський маніфест на понад 70 сторінок і опублікував його в соцмережі Twitter. У ньому наголошується, що напад спрямовано саме проти мусульман. Нападник обґрунтував свої злочинні дії тезою, популярною серед любителів теорій змови, особливо в ультраправому політичному спектрі. Згідно з нею, темні сили намагаються замінити біле населення країн Заходу мусульманами, в тому числі й завдяки масовій міграції з країн ісламського світу та значно вищим показникам народжуваності серед мусульман.

Місцями написаний нападником текст наслідує риторику епохи хрестових походів. У тексті маніфесту також простежується паралель із норвезьким нападником Андерсом Брейвіком, котрий у липні 2011 року розстріляв 77 людей.

Відзнятий на відео злочин

Крім того, терорист транслював напад в прямому ефірі в соцмережі Facebook. На початку відеозапису в машині нападника лунала войовнича сербська націонал-соціалістична пісня, котру вже багато років поспіль використовують ісламофоби всіх мастей.

На місці теракту в новозеландському Крайстчерчі

Поліція оточила місця терактів

Практично одразу після нападу поліція повідомила, що спробує запобігти поширенню ролика в мережі, і закликала користувачів інтернету не переглядати та не поширювати відеозапис нападу. Згодом відео дійсно видалили з соцмереж, а Facebook- та Instagram-сторінки нападника заблокували.

Крім головного підозрюваного, після теракту правоохоронці затримали ще трьох осіб. За даними уряду Нової Зеландії, ніхто з затриманих не перебував раніше на обліку потенційно небезпечних осіб, за якими наглядає антитерористичний підрозділ спецслужб країни.

Нова Зеландія й мусульмани

Нова Зеландія - переважно християнська країна. Згідно з даними за 2013 рік, близько 44 відсотків новозеландців визнавали себе християнами. Ще 38,5 відсотка громадян країни стверджували, що не належать до жодної з конфесій. А що стосується мусульман, то 2013 року в цій країні їх налічувалося всього лише 46,1 тисячі або 1,1 відсотка від усього населення.

Та й походять ці прихильники магометанської віри з досить різних країн. Чверть з них народилися вже в Новій Зеландії, ще чверть родом із азійських країн, з тихоокеанських островів та острівних територій. Решта - вихідці з Африки й Близького Сходу.

За словами керівників Спілки мусульманських громад Нової Зеландії, цей напад став цілковитою несподіванкою для них. Утім, у спілці наголошують, що злочин нічого не змінить у ставленні новозеландських мусульман до самої країни. До того ж, під час нападу були вбиті та поранені й громадяни інших мусульманських держав світу. 

Ксенофобія - рідкісне явище у Новій Зеландії

Щодо проблем з ксенофобією, то в Новій Зеландії дотепер таке негативне явище спостерігалося досить рідко. Навпаки, вихідці з Нової Зеландії постійно описували її населення як відкрите та приязне. Уряд запевняє, що намагається всіма силами культивувати в країні "різноманіття, приязнь, співчуття". Урядовці кажуть також, що країна воліє стати "домівкою для тих, хто поділяє наші цінності, та притулком для тих, хто його потребує". Водночас керівництво країни жодним чином не толерувало й не толеруватиме ненависть, расизм та не збирається допускати, щоб Нова Зеландія перетворилася на осередок расизму, переконують урядовці.

DW.COM

Внаслідок атаки на дві мечеті в Крайстчерчі загинули близько 50 осіб. Прем'єрка Джасінда Ардерн назвала стрілянину терористичною атакою. (15.03.2019)

Невідомий розпочав стрілянину під час п'ятничної молитви в мечетях новозеландського міста Крайстчерч. Прем'єрка Нової Зеландії назвала цей день "одним з найтемніших" в історії країни. (15.03.2019)

У всьому світі висловлюють співчуття після збройного нападу на дві мечеті в новозеландському Крайстчерчі. (15.03.2019)

Крім того, щороку до Нової Зеландії у пошуку заробітку приїздить чимало громадян інших держав. Якщо вірити щорічному довіднику ЦРУ World Factbook, показники міграції в цій країні становлять 2,2 на 1000 громадян. Це означає, що кількість тих, хто прибуває до країни, перевищує тих, хто з неї емігрує. Офіційні дані органів влади свідчать, що 2018 року більшість мігрантів, котрі прибули до Нової Зеландії - вихідці з Китаю, Індії, Великобританії, Австралії та Філіппін.

Мотиви терориста

Що стосується самого нападника Брентон Таррант, то за даними агенції новин AP, він визнав, що був глибоко вражений терактами та нападами, скоєними в Європі ісламістами. Тож його метою було ще й помститися мусульманам та посіяти серед них страх. Також він своїм вчинком прагнув поляризувати та дестабілізувати країни Заходу та розсварити США і Туреччину. Нову Зеландію, цей віддалений та спокійний куточок світу, терорист обрав не випадково - у своєму маніфесті він пояснив, що таким чином він намагався продемонструвати, що на Землі не залишилося безпечного місця, і що навіть така віддалена країна як Нова Зеландія стала об'єктом для масової еміграції. А ще, вочевидь, зловмисник хотів привернути до себе увагу широкого загалу.

У своєму маніфесті терорист наголосив, що взяти зброю в руки його підштовхнув скоєний 2017 року теракт у Стокгольмі, очевидцем якого він став під час подорожі в столицю Швеції. Тоді виходець з Узбекистану вчинив наїзд на пішоходів у одній з центральних вулиць шведської столиці. Серед загиблих унаслідок нападу ісламіста була й 11-річна дівчинка Ебба Окерлунд, наймолодша з жертв того нападу, за яку 28-річний австралієць вирішив будь-що помститися. Він навіть написав її ім'я та прізвище на зброї, з якої розстріляв прихожан мечетей, повідомляє AFP.

Натомість мати загиблої шведської дівчинки Джанетт Окерлунд заявила, що просто шокована нинішнім нападом у Новій Зеландії. За словами матері неповнолітньої жертви стокгольмського теракту, цей злочин заперечує все, "що уособлювала" її донька. "Вона поширювала любов та турботу, а не ненависть", - сказала про загиблу її мати, цитує AFP. А той факт, що ім'я дівчинки опинилося на знарядді масового вбивства, мати 11-річної жертви теракту назвала "великою трагедією".

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DW.COM

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Докладно

На місці теракту в новозеландському Крайстчерчі

Що відомо про кривавий напад на мечеті у Новій Зеландії

Яку роль відіграли в нападі в Крайстчерчі іслам та ксенофобія?  

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