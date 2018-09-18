 Напад на військовому параді в Ірані: є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2018

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Новини

Напад на військовому параді в Ірані: є жертви

В Ірані стався напад на учасників військового параду в місті Ахваз. Невідомі відкрили вогонь по членах Корпусу вартових ісламської революції. Державні іранські ЗМІ повідомляють про вбитих і поранених.

Напад у Ірані

Наслідки нападу на військовий парад у Ірані

У південнозахідному іранському місті Ахваз двоє озброєних невідомих осіб обстріляли учасників військового параду. Напад стався в суботу, 22 вересня, повідомляють державні іранські ЗМІ. За попередніми даними, нападники цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Унаслідок стрілянини, за офіційними даними, загинули щонайменше 10 осіб, повідомляє агенція новин dpa. Іранське державне інформаційне агентство Irna повідомило про щонайменше 20 поранених. Серед поранених є також одна жінка й дитина. Державні ЗМІ вже назвали інцидент "терактом".

Після стрілянини нападники втекли, але їх почали переслідувати правоохоронці й сили безпеки, передає агенція новин dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

22 вересня в Ірані військовим парадом відзначають про річницю початку ірано-іракської війни 1980-1988 років.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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