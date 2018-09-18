Напад на військовому параді в Ірані: є жертви

У південнозахідному іранському місті Ахваз двоє озброєних невідомих осіб обстріляли учасників військового параду. Напад стався в суботу, 22 вересня, повідомляють державні іранські ЗМІ. За попередніми даними, нападники цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Унаслідок стрілянини, за офіційними даними, загинули щонайменше 10 осіб, повідомляє агенція новин dpa. Іранське державне інформаційне агентство Irna повідомило про щонайменше 20 поранених. Серед поранених є також одна жінка й дитина. Державні ЗМІ вже назвали інцидент "терактом".

Після стрілянини нападники втекли, але їх почали переслідувати правоохоронці й сили безпеки, передає агенція новин dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

22 вересня в Ірані військовим парадом відзначають про річницю початку ірано-іракської війни 1980-1988 років.