Напад на військовому параді в Ірані: щонайменше 24 загиблих

В Ірані стався напад на учасників військового параду в місті Ахваз. Невідомі відкрили вогонь по членах Корпусу вартових ісламської революції. Державні іранські ЗМІ повідомляють про вбитих і поранених.
У південнозахідному іранському місті Ахваз кілька озброєних нападників в суботу, 22 вересня, обстріляли учасників військового параду. Унаслідок стрілянини, як повідомляє іранське державне інформаційне агентство Irna, загинули щонайменше 24 людини, кілька десятків - поранені. За попередніми даними, нападники цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Серед поранених є також одна жінка й дитина. Державні іранські ЗМІ назвали інцидент терактом. Після стрілянини нападники втекли, але їх почали переслідувати правоохоронці й сили безпеки.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад у місті Ахвас та пригрозив наслідками. "Терористи, які були набрані, вишколені, озброєні та проплачені іноземним режимом, напали на Ахвас", - написав Заріф в соціальній мережі Twitter. Нікого не називаючи на ім'я, він поклав відповідальність за напад на "терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів" й оголосив "негайну і послідовну реакцію" Ірану.
22 вересня в Ірані військовим парадом відзначають річницю початку ірано-іракської війни 1980-1988 років.
В обох ситуаціях для введення користувачів в оману створювалася мережа облікових записів. З Facebook та Instagram видалено 652 сторінки. Twitter також заявив про блокування ряду акаунтів. (22.08.2018)
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав до посилення обороноздатності країни, звернувши особливу увагу на протиповітряну оборону. (02.09.2018)