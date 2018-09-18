Напад на військовому параді в Ірані: щонайменше 24 загиблих

У південнозахідному іранському місті Ахваз кілька озброєних нападників в суботу, 22 вересня, обстріляли учасників військового параду. Унаслідок стрілянини, як повідомляє іранське державне інформаційне агентство Irna, загинули щонайменше 24 людини, кілька десятків - поранені. За попередніми даними, нападники цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Серед поранених є також одна жінка й дитина. Державні іранські ЗМІ назвали інцидент терактом. Після стрілянини нападники втекли, але їх почали переслідувати правоохоронці й сили безпеки.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад у місті Ахвас та пригрозив наслідками. "Терористи, які були набрані, вишколені, озброєні та проплачені іноземним режимом, напали на Ахвас", - написав Заріф в соціальній мережі Twitter. Нікого не називаючи на ім'я, він поклав відповідальність за напад на "терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів" й оголосив "негайну і послідовну реакцію" Ірану.

22 вересня в Ірані військовим парадом відзначають річницю початку ірано-іракської війни 1980-1988 років.