Напади на громадських активістів відбуваються з мовчазної згоди правоохоронців - ТСК

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів відзвітувала 11 липня парламенту та завершила роботу. Народні депутати, які працювали у ТСК, переконані, що у новому парламенті слід створити постійну слідчу комісію з розслідування нападів на активістів, оскільки останні досі перебувають під загрозою.

Пов'язані з місцевою владою

"Генеральний прокурор, керівники обласних управлінь Національної поліції, керівники прокуратури на місцях пов'язані з історіями нападів на журналістів. Всі ці люди знають, що напади на активістів відбуваються з дозволу місцевої влади. Це підтвердилось в Херсоні, Одесі, Харкові та інших місцях", - заявив у п’ятницю, 12 липня, член колишньої ТСК з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, депутат Верховної Ради Мустафа Найєм.

За його словами, керівництво правоохоронних структур з Києва передає розслідування справ місцевій поліції та прокуратурі, які, своєю чергою, просто їх "зливають". "Усі активісти по всій країні мають особисті конфлікти з місцевими керівниками правоохоронних органів - чи поліції, чи СБУ, чи прокуратури. В цій ситуації залишати розслідування цих справ на місяцях означає віддати активістів на розправу цим керівникам правоохоронних органів", - переконаний Найєм.

Народнирй депутат вважає, що неформально призначення керівників правоохоронних органів в регіонах відбувається через погодження з місцевою владою, саме тому розслідування нападів на активістів гальмуються. "Це означає, що коли ці призначені люди починають розслідувати кримінальні провадження про побиття активістів, вони так чи інакше просять дозволу у місцевої влади чи взаємодіють з нею", - сказав Найєм.

Без "підсвітки" справи помирають

Члени колишньої ТСК вказують на те, що правоохоронна система в Україні залишається закритою для суспільства та такою, на яку немає впливу. "Тенденція така: якщо у справах немає суспільного резонансу та "підсвітки" ЗМІ, то справи побиття громадських активістів нахабно закриваються і "помирають", - зазначає членкиня ТСК, народна депутатка Олена Сотник. Вона припускає, що справа Гандзюк з часом буде закрита правоохоронцями без озвучення прізвищ замовників вбивства херсонської активістки.

Крім цього, представники ТСК стверджують, що переслідування інших громадських активістів продовжуватимуться через бездіяльність правоохоронців та їхній зв'язок з місцевою владою. Зокрема, під загрозою опинилось життя та здоров'я одеського активіста Олега Стерненка, на якого раніше було здійснено кілька нападів. "Загроза побиття або вбивства пана Стерненка досі зберігається. За ним стежать, йому погрожують. З різних джерел ми отримуємо інформацію, що на нього можуть ще раз напасти", - заявив Найєм.

Потрібні розширені повноваження

Представники колишньої ТСК готові передати усі зібрані матеріали розслідування по нападах на громадських активістів депутатам новообраного парламенту, аби вони продовжували здійснювати контроль за цією ситуацією.

"В деяких випадках тільки завдяки діям комісії знайдені виконавці, організатори. Ми примушували правоохоронців виконувати свою роботу. Тому у наступному скликанні Ради така ТСК повинна з'явитися, але вона повинна бути з новими розширеними повноваженням", - сказав голова колишньої ТСК розслідування нападів на громадських активістів Борислав Береза.

Він закликав президента Володимира Зеленського підписати закон про тимчасові слідчі комісії, який нещодавно ухвалили народні депутати. Передбачені у ньому повноваження членів ТСК значно посилені.