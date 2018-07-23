Найрезонансніші ДТП на українських дорогах за останній рік

Hummer збив дівчинку у Києві

Ввечері вівторка, 24 липня, водій позашляховика Hummer на смерть збив дівчинку на пішохідному переході у центрі Києва. За інформацією прес-служби прокуратури Києва, 23-річний водій Hummer проїхав на червоне світло світлофора та збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, яка йшла разом з мамою. Від отриманих травм дитина померла в кареті "швидкої допомоги". ЗМІ повідомляють, що за кермом позашляховика був колишній боксер Кирило Островський.

Дві великі аварії в один день

20 липня 2018 року на 127-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, що на Житомирщині, сталося зіткнення маршрутного автобуса з вантажівкою. Унаслідок інциденту загинули десятеро осіб, ще десятеро госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Раніше того ж дня масштабна дорожньо-транспортна пригода сталась у Миколаївській області на 289-му кілометрі автодороги Київ-Одеса. Внаслідок аварії загинули п'ятеро, поранень дістали 12 громадян Республіки Білорусь.

ДТП у Кривому Розі

Рано вранці 17 квітня 2018 року у Кривому Розі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО внаслідок зіткнення пасажирського автобуса, маршрутного таксі та легкового автомобіля загинули восьмеро людей. ДТП спонукала український уряд ініціювати відмову від жовтого сигналу світлофора в країні.

Маршрутка збила двох людей у Києві

Вранці 4 листопада 2017 року в Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" на Оболоні під колеса маршрутного таксі потрапили літні жінка та чоловік. На зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, що зупинився для висадки пасажирів у другій смузі. З нього почали виходити люди, але у цей же час маршрутка заїжджала на першу смугу і збила двох людей. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці події, а її чоловік - у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

Трагедія у Харкові

18 жовтня 2017 року у Харкові 20-річна Олена Зайцева, перебуваючи за кермом позашляховика Lexus RX, рухалася на червоний сигнал світлофора і зіткнулася з автомобілем Volkswagen Touareg, яким керував 49-річний чоловік. Внаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської та наїхав на 11 пішоходів. Через отримані травми загинули шестеро осіб. Зайцева визнала свою провину. Станом на липень 2018 року судовий розгляд триває.

Екс-нардеп за кермом

18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краківець Mercedes екс-нардепа Петра Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли. Вона повертала згідно з правилами дорожнього руху і внаслідок зіткнення загинула на місці. Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ, хоча родичі загиблої впевнені - за кермом під час трагедії був сам бізнесмен. Із їхньою версією частково погоджується і слідство, оскільки результати експертизи ДНК підтвердили, що охоронця не було на місці аварії під час зіткнення. У березні 2018 року суд заочно обрав запобіжний захід Димінському у вигляді утримання під вартою.

ДТП за участі сина Нестора Шуфрича

26 серпня 2017 року син народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича збив людину на пішохідному переході в центрі Києва. Bentley, за кермом якого сидів родич політика, уникнув зіткнення з пішоходами на попередньому переході, але вже на наступному на його капоті опинився чоловік, який внаслідок зіткнення потрапив до лікарні у важкому стані.

На місці ДТП за участю сина депутата ВР Нестора Шуфрича, серпень 2017 року

Водій не заперечував вину. Суд засудив Нестора Шуфрича-молодшого до трьох років позбавлення волі умовно. Винуватець ДТП виплатив постраждалому компенсацію в мільйон гривень.

Олег Барна визнав свою відповідальність за ДТП

Нардеп врізався в трамвай

14 червня 2017 року на київському проспекті Перемоги Skoda народного депутата України Олега Барни на швидкості влетіла у трамвай із пасажирами. Зіткнення було настільки потужним, що трамвай зійшов з рейок. Попри те, що під час аварії авто зайнялося, постраждалих у ДТП не було - у лікарні опинився лише водій авто. Барна визнав свою відповідальність за пригоду: "Це моя провина. Там машина, яку я обганяв, закрила огляд. Головне, що ні у кого, окрім мене, немає травм, ніхто не постраждав".

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