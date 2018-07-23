 Найрезонансніші ДТП на українських дорогах за останній рік | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.07.2018

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Україна

Найрезонансніші ДТП на українських дорогах за останній рік

DW зібрала найрезонансніші із аварій за останні 12 місяців. У деяких із них фігурували політики.

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Hummer збив дівчинку у Києві

Ввечері вівторка, 24 липня, водій позашляховика Hummer на смерть збив дівчинку на пішохідному переході у центрі Києва. За інформацією прес-служби прокуратури Києва, 23-річний водій Hummer проїхав на червоне світло світлофора та збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, яка йшла разом з мамою. Від отриманих травм дитина померла в кареті "швидкої допомоги". ЗМІ повідомляють, що за кермом позашляховика був колишній боксер Кирило Островський.

Дві великі аварії в один день

20 липня 2018 року на 127-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, що на Житомирщині, сталося зіткнення маршрутного автобуса з вантажівкою. Унаслідок інциденту загинули десятеро осіб, ще десятеро госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Раніше того ж дня масштабна дорожньо-транспортна пригода сталась у Миколаївській області на 289-му кілометрі автодороги Київ-Одеса. Внаслідок аварії загинули п'ятеро, поранень дістали 12 громадян Республіки Білорусь.

ДТП у Кривому Розі

Рано вранці 17 квітня 2018 року у Кривому Розі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО внаслідок зіткнення пасажирського автобуса, маршрутного таксі та легкового автомобіля загинули восьмеро людей. ДТП спонукала український уряд ініціювати відмову від жовтого сигналу світлофора в країні.

Маршрутка збила двох людей у Києві

Вранці 4 листопада 2017 року в Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" на Оболоні під колеса маршрутного таксі потрапили літні жінка та чоловік. На зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, що зупинився для висадки пасажирів у другій смузі. З нього почали виходити люди, але у цей же час маршрутка заїжджала на першу смугу і збила двох людей. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці події, а її чоловік - у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

Маршрутка

Трагедія у Харкові

18 жовтня 2017 року у Харкові 20-річна Олена Зайцева, перебуваючи за кермом позашляховика Lexus RX, рухалася на червоний сигнал світлофора і зіткнулася з автомобілем Volkswagen Touareg, яким керував 49-річний чоловік. Внаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської та наїхав на 11 пішоходів. Через отримані травми загинули шестеро осіб. Зайцева визнала свою провину. Станом на липень 2018 року судовий розгляд триває.

Екс-нардеп за кермом

18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краківець Mercedes екс-нардепа Петра Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли. Вона повертала згідно з правилами дорожнього руху і внаслідок зіткнення загинула на місці. Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ, хоча родичі загиблої впевнені - за кермом під час трагедії був сам бізнесмен. Із їхньою версією частково погоджується і слідство, оскільки результати експертизи ДНК підтвердили, що охоронця не було на місці аварії під час зіткнення. У березні 2018 року суд заочно обрав запобіжний захід Димінському у вигляді утримання під вартою. 

ДТП за участі сина Нестора Шуфрича

26 серпня 2017 року син народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича збив людину на пішохідному переході в центрі Києва. Bentley, за кермом якого сидів родич політика, уникнув зіткнення з пішоходами на попередньому переході, але вже на наступному на його капоті опинився чоловік, який внаслідок зіткнення потрапив до лікарні у важкому стані.

На місці ДТП за участю сина депутата ВР Нестора Шуфрича, серпень 2017 року

На місці ДТП за участю сина депутата ВР Нестора Шуфрича, серпень 2017 року

Водій не заперечував вину. Суд засудив Нестора Шуфрича-молодшого до трьох років позбавлення волі умовно. Винуватець ДТП виплатив постраждалому компенсацію в мільйон гривень.

Олег Барна визнав свою відповідальність за ДТП

Олег Барна визнав свою відповідальність за ДТП

Нардеп врізався в трамвай

14 червня 2017 року на київському проспекті Перемоги Skoda народного депутата України Олега Барни на швидкості влетіла у трамвай із пасажирами. Зіткнення було настільки потужним, що трамвай зійшов з рейок. Попри те, що під час аварії авто зайнялося, постраждалих у ДТП не було - у лікарні опинився лише водій авто. Барна визнав свою відповідальність за пригоду: "Це моя провина. Там машина, яку я обганяв, закрила огляд. Головне, що ні у кого, окрім мене, немає травм, ніхто не постраждав".

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Нові правила паркування: відеофіксація і штрафи поштою (29.03.2018)

  • Радар-піонер

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Радар-піонер

    Відслідковувати порушення швидкості водіями у Німеччині почали ще півстоліття тому. У січні 1957 року на дорогах Німеччини почав використовуватися радар-піонер - VRG2. А так виглядала тодішня форма західнонімецьких поліцейських. На фото - директор музею поліції в місті Зальцкоттен позує біля історичного приладу.

  • Жук полює за жуком

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    "Жук" полює за "жуком"

    З кінця 1950-х років прилади фіксації перевищення дозволеної швидкості почали застосовувати "мобільно", тобто в різних неочікуваних місцях, аби виловлювати порушників на гарячому. Причина - зростання кількості загиблих внаслідок ДТП у Західній Німеччині до 13 тисяч на рік. На фото - пересувний радар у Гамбурзі 1958 року.

  • Обережно, пастка!

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Обережно, пастка!

    Багато німецьких автолюбителів від початку зненавиділи прилади, адже вважали право на "вільну їзду для вільних громадян" одним з основних. Які тільки коментарі не лунали на адресу поліції за застосування приладів: практику називали і "дуриловом", і "грабунком", а поліцейських - "бандитами-розбійниками".

  • Інкубатор штрафів

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Інкубатор штрафів

    Сьогодні по всій Німеччині встановлені понад 1800 стаціонарних приладів фотофіксації перевищення швидкості, які в народі називають "шпаківнями". Водії й сьогодні не приховують свого гніву на прилади. За той час, поки вони існують, прилади вже не раз підпалювали, спилювали, заклеювали скотчем.

  • Окуляри-лазери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Окуляри-лазери

    Як "протиотруту" від кмітливості водіїв-вандалів поліція в Німеччині дедалі частіше застосовує невеликі й легкопересувні прилади, як, наприклад, такі лазерні прилади виміру швидкості. Та яку б техніку поліцейські не застосовували, за останні 60 років їм вдалося не лише впіймати чимало порушників, але й зафіксувати на фото численні курйозні моменти.

  • Святі поспішають

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Святі поспішають

    Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.

  • Швиденько продивитись папери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Швиденько продивитись папери

    2002 року в тенети радарів на одному з німецьких автобанів потрапив водій іншого Mercedes, який, очевидно, не бачив нічого такого в тому, щоб швиденько переглянути папери на швидкості 140 кілометрів на годину. Небезпечна справа, якщо врахувати, що за секунду машина проїжджає близько 40 метрів.

  • Поганяв - заплати

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Поганяв - заплати

    Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.

  • Незаконні автоперегони

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Ні незаконним перегонам!

    Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.

  • 10 років в'язниці, якщо заборонені автоперегони спричинять смерті чи поранення

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    До 10 років в'язниці

    Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

    Автор: Вінсент Хейгс, Анастасія Магазова


DW.COM

Hummer на смерть збив дитину в Києві: водію оголошено про підозру

У центрі Києва водій позашляховика Hummer на смерть збив на пішохідному переході дівчинку та намагався втекти. Йому оголошено про підозру через порушення правил безпеки дорожнього руху. (25.07.2018)  

Сина народного депутата Нестора Шуфрича засудили за ДТП до 3 років умовно  

Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева визнала свою провину

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ДТП в Кривому Розі: уряд України хоче скасувати жовтий сигнал світлофора

Після ДТП у Кривому Розі, в якій загинули дев'ятеро людей, український уряд розглядає можливість скасування жовтого сигналу світлофора, через який стається велика кількість аварій. (18.04.2018)  

За що штрафують на вулицях Німеччини

Виявляється, у Німеччині не всюди і не завжди можна з'їсти шаурму або посидіти на зупинці. За що ще можуть оштрафувати у ФРН - дивіться у фотодобірці DW. (28.11.2017)  

Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

В Україні планують повернути швидкісний контроль на дорогах. У Німеччині ж перевищення швидкості почали фіксувати ще в 1950-х роках, а не так давно посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах. (24.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Нові правила паркування: відеофіксація і штрафи поштою (29.03.2018)  

Докладно

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