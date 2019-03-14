 Найкращі шанси на розвиток мають діти в Норвегії - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

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Найкращі шанси на розвиток мають діти в Норвегії - дослідження

Загалом діти в заможних країнах світу мають значно кращі шанси для розвитку, ніж їхні однолітки з бідних країн, виснували автори доповіді, представленої ЮНІСЕФ та ВООЗ. Найкращі ж умови мають діти в Норвегії.

Шанси для розвитку дітей

Найгірші шанси для розвитку мають діти з бідних країн

Нині в світі найкращі шанси для розвитку дітей надаються в Норвегії, Південній Кореї та Нідерландах. Такий висновок містить опублікована в середу, 19 лютого, доповідь Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Автори доповіді, що називається "Майбутнє для дітей світу", вказують натомість на вкрай незадовільну ситуацію в питанні шансів для розвитку дітей у найбідніших країнах, передає інформагенція dpa.

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Упродовж 2018 року діти та підлітки не отримали достатнього захисту від конфліктів та зазнавали насильства, наголошують у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ). (28.12.2018)

Від збройних конфліктів і природних катастроф у світі страждають понад 40 мільйонів дітей. ЮНІСЕФ шукає 3,9 мільярда доларів донорських коштів на допомогу цим дітям у 2019 році. (29.01.2019)

За даними організацій ООН, якщо в Європі державну допомогу в тій чи іншій формі отримують 87 відсотків дітей, то в Африці - лише 16. (06.02.2019)

Згідно з оцінками дослідників, через недоїдання в незаможних країнах близько 250 мільйонів дітей настільки відстали в своєму розвитку, що довіку так і не зможуть повністю розкрити свій потенціал. Найгірша ситуація для підростаючого покоління спостерігається у Центральноафриканській Республіці, Чаді та Сомалі, переконані автори доповіді.

У багатих інші проблеми

Водночас автори доповіді вказують на те, що в багатих країнах також є фактори, котрі не сприяють розвитку дітей. Найголовнішою небезпекою тут вони називають високі показники викидів вуглекислого газу (СО2) в атмосферу.

Так само негативний вплив на дітей справляє повсюдна реклама шкідливих для здоров'я алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також продуктів харчування, що містять забагато цукру, чи фаст-фуду, наголошують автори доповіді. У цій сфері всі країни наражають на небезпеку здоров'я підростаючого покоління, йдеться в дослідженні.

В майбутньому урядам потрібно зосередити головну увагу на скороченні обсягів викидів парникових газів та на покращенні життєвих умов і можливостей для розвитку дітей. Це стосується й активнішого залучення самих дітей до рішень, котрі стосуються їхнього життя, йдеться в доповіді, передає інформагенція KNA.

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