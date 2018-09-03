Найкращу гарантію безпеки в НАТО бачать 42 відсотки українців - опитування

Якщо б референдум щодо вступу України в НАТО відбувся у серпні 2018 року, то на нього прийшли б 63 відсотків громадян України. З них понад дві третини проголосували б за приєднання України до Північноатлантичного альянсу, 28 відсотків - проти, ще 5 готових прийти на референдум - іще не визначилися. Такі дані соціологічного опитування "Що українці думають і знають про НАТО" у вівторок, 11 вересня, презентував у Києві Фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва. Опитування проводили в серпні поточного року.

В Україні НАТО не обговорюють за вечерею

Частка прихильників вступу до Альянсу серед українців хоч і в рази збільшилася у порівнянні з періодом до Євромайдану, але за останній рік можна знову спостерігати тенденцію до її зменшення. У серпні 2018 року 42 відсотки українців бачили в НАТО найкращу гарантію нацбезпеки, тоді як іще понад рік тому - в червні 2017 року - таких було 47 відсотків.

Приєднання до Північноатлантичного альянсу підтримує абсолютна більшість громадян на заході України (71 відсотків) та в центрі (52 відсотків), тоді як на сході та півдні України підтримка вступу до НАТО помітно менша - 32 та 20 відсотків відповідно. Населення анексованого Криму та непідконтрольних Києву районів Донеччини та Луганщини до опитування залучено не було.

При цьому лише 6 відсотків українців підтримують військовий союз з Росією та іншими країнами СНД. На півдні України таких 11 відсотків, на сході - 13 відсотків. На заході та у центрі відсоток такої підтримки - на межі статистичної похибки, 0,5 та 3 відсотки відповідно.

"Ми розуміємо, що питання НАТО - це не те питання, яке звичайна сім'я за вечерею обговорює в Миколаєві, наприклад. Але ми бачимо, що ситуація з обізнаністю про НАТО покращується. При цьому є ще багато міфів і стереотипів в українських громадян, які підпитуються різними політичними силами і пропагандою проти НАТО, яка походить з Росії і є у Молдові, Грузії та Україні", - сказала директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова.

Разючі регіональні відмінності

Соціологи пояснюють, що зростання підтримки членства в НАТО від 2014 року відбувалось на тлі розчарування в ідеї позаблоковості та військового союзу з Росією й іншими країнами СНД. Разом з тим, протягом останніх років підтримка позаблоковості України поступово зростає. Так, в листопаді 2015 року позаблоковість підтримували 23 відсотків громадян, в червні 2017 року - 31 відсоток, а станом на серпень 2018 року таких вже 35 відсотків.

Однак і тут опитування констатує істотні регіональні відмінності: позаблоковість має відносну перевагу як шлях гарантування безпеки України лише на півдні (37 відстоків) та сході (38 відсотків) України.

Агресивний блок чи миротворці

Водночас 30 відсотків українців продовжують сприймати НАТО як "агресивний військовий блок". Найбільше прихильників такого бачення мешкає в південних (47 відсотків) та східних (56 відсотків) регіонах країни. Як зазначають автори дослідження, негативне ставлення до членства України в НАТО зумовлене передовсім побоюваннями, що це може втягнути Україну у військові дії НАТО.

Утім, відносна більшість українці вважає, що організація є передовсім оборонним союзом (37 відсотків), ще 16 відсотків сприймають НАТО як миротворчу організацію. "Головним аргументом на користь НАТО для громадян є переконання, що це дасть гарантію безпеки, стане кроком на шляху України до ЄС, дозволить протистояти агресії Росії та дасть змогу зміцнити і модернізувати українську армію", - сказав політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Руслан Кермач.