"Найгірша" повінь століття в Індії: понад 350 загиблих

Кількість загиблих через негоду в Індії продовжує зростати. У неділю, 19 серпня, влада повідомила, що жертвами мусонів, що тривають з 29 травня, стали 357 людей. Лише за останню добу загинуло 33 людини. З 8 серпня, коли в штаті Керала почались сильні повені, загинуло 190 людей, передає агенція AP. В офісі очільника штату Пінарайя Віджаяна заявили, що ця повінь є найгіршою за понад сто років.

Рятувальна операція, в якій беруть участь тисячі військових, триває. Вже було евакуйовано близько 353 тисяч людей, які втратили свої домівки. Їх розмістили у понад трьох тисячах таборів, створених для тих, хто рятується від негоди. Утім, ще тисячі людей чекають на допомогу, будучи заблокованими в оточених водою поселеннях. Військові скидають їм з гелікоптерів воду та харчові продукти.

Рятувальна операція у штаті Керала триває

Були зруйновані дороги та 134 мости. Внаслідок цього в гористих районах штату було заблоковано багато людей, які просять на допомогу через соціальні мережі. Втрати від руйнування інфраструктури становлять близько трьох мільярдів доларів, повідомила влада. Утім, фактичні збитки можна буде оцінити тільки після завершення повенів, наголошують на місцях.

Очільник штату Керала запросив у центрального уряду країни більше фінансування для боротьби з негодою, а також 20 гелікоптерів та 600 моторних човнів, щоб активізувати зусилля з порятунку людей. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідав найбільш постраждалі райони, оголосив про виділення на допомогу 75 мільйонів доларів. Негода торкнулась і інших штатів, окрім Керала. На поточні вихідні також прогнозують сильні дощі та вітер, попередила влада, тож в Індії побоюються нових жертв.