Найбільші навчання НАТО: до яких загроз готується Альянс?

Після того, як Росія провела найбільші військові навчання після розпаду СРСР - "Схід-2018", тепер черга за НАТО. Маневри Trident Juncture-2018 стануть наймасштабнішими для Альянсу після завершення "холодної війни". Вони пройдуть в Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада.

Хто атакує Норвегію?

Згідно зі сценарієм, на навчаннях у центральній частині Норвегії угруповання "Північ" зображатиме супротивника, який окупував частину країни. Тоді на допомогу тим, хто обороняється, прийде допомога "Півдня". Вони зупинять наступ "Півночі", перейдуть у контратаку та звільнять країну.

"Південь" - це сили НАТО. Таким чином розігрується сценарій статті 5 Північноатлантичного договору, за якої напад на одну країну означає напад на весь НАТО. У Альянсі наголошують, що сценарій - вигаданий. І сили "Півночі" представляють не якусь конкретну країну, а виключно вигаданого ворога.

Коли журналісти запитали генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, які інші країни, крім РФ, можуть бути потенційними супротивниками в контексті статті 5, він не назвав жодної держави взагалі та не згадав цю статтю. Масштаби навчань генсек обґрунтував зміною безпекової ситуації в світі: "Коли світ змінюється, то і НАТО має змінюватися".

Українські військові лише спостерігатимуть

Напередодні Столтенберг повідомив, що у маневрах візьмуть участь 50 тисяч військових, десять тисяч одиниць техніки, 250 літаків і 65 кораблів, включно з американським авіаносцем "Гаррі Трумен". До навчань залучені 31 країна: 29 держав НАТО, а також Швеція та Фінляндія.

Єнс Столтенберг

Таким чином, Україна учасницею Trident Juncture-2018 не є. Утім, українські військові все ж будуть до них залучені - вони спостерігатимуть за штабними навчаннями. Раніше міноборони України заявляло про п'ятьох офіцерів, які були залучені в підготовку маневрів. І ці ж п'ять військових будуть на командно-штабних навчаннях.

Єнс Столтенберг не зміг назвати тих партнерів, які візьмуть участь у командно-штабних навчаннях. "Ми проводимо навчання з Україною, але вони не є частиною польових навчань Trident Juncture", - уточнив він.

Як пояснив DW один з норвезьких офіцерів, на практиці це виглядає так: кілька офіцерів присутні в штабі, "щоб отримати відчуття, як здійснюється управління (навчаннями. - Ред.), щоб вчитися у НАТО". Один з чиновників НАТО додав: "Вони не мають формальної ролі, але це важлива нагода побачити, як НАТО проводить великі навчання". "Ми сподіваємося побачити кількох українських офіцерів (...) у листопаді", - заявили DW у прес-службі Trident Juncture-2018. Як відомо, командно-штабні навчання проведуть 14-23 листопада, після завершення польових маневрів.

У пошуках прозорості

Спостерігачів, які вчитимуться, не слід плутати з обов'язковими спостерігачами згідно з Віденським документом ОБСЄ. Він передбачає, що під час маневрів з понад 13 тисячами військових держави, які входять в цю організацію, повинні запрошувати спостерігачів з усіх інших країн. Восени торік значний ажіотаж викликали російсько-білоруські навчання "Захід-2017". Росія тоді заявила дещо менше 13 тисяч учасників і не запросила спостерігачів. У НАТО ж наполягали, що Москва залучила куди більші сили.

Перед "Сходом-2018" у РФ оголосили, що спостеріачів запросили, хоча і не були зобов'язані, бо ці маневри відбулися за межами Європи. Утім, у НАТО все одно залишилися невдоволеними. Джерело DW в Альянсі пояснює, що запросили лише військових аташе країн НАТО, і те на один день - так званий "день чільних відвідувачів".

Під час Trident Juncture також проведуть такий день - 30 жовтня. Однак по два спостерігачі і від Росії, і від Білорусі зможуть бути присутніми протягом цілих двох тижнів навчань. Для них норвезька сторона підготувала програму на кожен день. Столтенберг повідомив, що Москва та Мінськ запрошення прийняли. "Росія ж не заявила (для спостереження. - Ред.) жодних навчань з кінця "холодної війни", - пожалівся генсек НАТО.

Під час навчань Trident Juncture НАТО відпрацьовуватиме протидію і гібридним загрозам

Танки ще знадобляться

Німеччині участь у Trident Juncture коштуватиме 90 мільйонів євро. Хоча останніми роками традиційні бойові дії теж відбувалися, наприклад в Україні чи Сирії, все більше застосовують гібридні, кібернетичні та інформаційні засоби боротьби.

Із запитанням, чи варто НАТО витрачати значні кошти на традиційні маневри, кореспондент DW звернувся до аналітика брюссельського центру Friends of Europe Джеймі Ши, який донедавна обіймав посаду заступника помічника генсека НАТО з нових безпекових загроз. Він визнає, що до сфер військових операцій, які існували раніше, - сухопутної, повітряної та морської - додалися нові. Наприклад, кіберпростір, космос, інформаційне середовище. За його словами, є й експерти, які вважають, що в майбутньому буде сфера операцій у віртуальній реальності. "Для НАТО важливо думати, як діяти в нових сферах. Але у війнах досі перемагають або програють на землі, у повітрі чи на морі", - переконаний Ши. Він також нагадує, що Росія останніми роками вклала значні засоби у великі навчання.

З Ши згоде і брюссельський експерт Німецького фонду Маршалла Бруно Лете: "Навіть у епоху гібридних та кібервійн ми бачимо, що танки, ракети та винищувачі мають значення". Оскільки такі країни, як Росія, Китай чи КНДР досі утримують дуже великі армії, НАТО має бути готовим відбити і звичайну атаку, впевнений Лете.

Trident Juncture більше і не є лише традиційними маневрами. Єнс Столтенберг заявляє: "Гібридні (загрози. - Ред.) - теж частина цих навчань. Ми повинні бути готовими до кібератак, дезінформації (...) Аспекти гібридних і кібервоєн тепер - невід'ємна частина військових операцій і, звісно ж, будь-яких масштабних навчань".

Тим часом НАТО та норвезькі військові приділяють значну увагу прозорості та комунікації не лише з іншими країнами, але і з місцевим населенням. У Норвегії немає державних земель, відведених для маневрів. Тому вони будуть проводитися переважно на чиїйсь приватній власності. "Якщо ми щось зламаємо, ми відремонтуємо", - обіцяють військові.