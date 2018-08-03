Найбільший у Європі притулок для тварин (відео)

На околиці Берліна розташований найбільший у Європі притулок для тварин. Тут утримують близько півтори тисячі котів, собак, кроликів, папуг, змій, ігуан і навіть мавп. Приблизно половину тварин здають у притулок громадяни, іншу половину - митниця і поліція. На першому місці за чисельністю - коти. У Німеччині немає бродячих собак, але є чимало бездомних кішок. Як функціонує притулок і на які кошти - дивіться в репортажі DW.



