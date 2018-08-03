Найбільший у Європі притулок для тварин (відео)

На околиці Берліна розташований найбільший у Європі притулок для тварин. Він фінансується виключно за рахунок приватних пожертв: щороку потрібно понад 8 млн євро. Тут працюють 173 штатні працівники.
На околиці Берліна розташований найбільший у Європі притулок для тварин. Тут утримують близько півтори тисячі котів, собак, кроликів, папуг, змій, ігуан і навіть мавп. Приблизно половину тварин здають у притулок громадяни, іншу половину - митниця і поліція. На першому місці за чисельністю - коти. У Німеччині немає бродячих собак, але є чимало бездомних кішок. Як функціонує притулок і на які кошти - дивіться в репортажі DW.
Чому в Німеччині майже немає безпритульних тварин? Вирішити цю проблему німцям вдалося завдяки чітким правилам утримання домашніх тварин та небайдужості суспільства. Дивіться, як це функціонує. (13.07.2018)