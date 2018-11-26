Найбагатша людина Китаю вступила до комуністичної партії

Найбагатша людина в КНР та один з найбагатших підприємців світу Джек Ма вступив до Комуністичної партії Китаю (КПК), повідомило у вівторок, 27 листопада, агентство AFP з посиланням на офіційний вісник КПК.

Видання опублікувало перелік сотні людей, які зробили внесок в економічний розвиток Китаю, і серед них є засновник інтернет-гіганту Alibaba. При цьому в матеріалі зазначається, що він - член КПК. Однак коли саме він вступив у партію - невідомо.

Раніше Джек Ма заявляв, що вважає за краще залишатися поза політикою. "Моя філософія полягає у тому, щоб бути закоханим в уряд, але ніколи не одружуватися з ниму", - заявляв Ма на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в 2007 році.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Джек Ма оголосив, що у 2019 році піде з посади голови Alibaba.