 Найбагатша людина Китаю вступила до комуністичної партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

Найбагатша людина Китаю вступила до комуністичної партії

Засновник китайського інтернет-гіганту Alibaba Джек Ма, який є найбагатшою людиною в КНР, став членом Комуністичної партії Китаю.

Засновник Alibaba Джек Ма (Getty Images/AFP/P. Parks)

Засновник Alibaba Джек Ма

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До 2050 року Китай хоче стати світовим лідером у галузі високих технологій. Та для цього країні спочатку треба стати світовим чемпіоном з інновацій. Поки що шлях Китаю до мети дуже успішний. (19.11.2018)

Китайський дослідник Хе Цзянькуй стверджує, що вперше у світі змінив гени у двох дівчат-близнючок, які народилися кілька тижнів тому. Учені обурені таким експериментом. (26.11.2018)

Найбагатша людина в КНР та один з найбагатших підприємців світу Джек Ма вступив до Комуністичної партії Китаю (КПК), повідомило у вівторок, 27 листопада, агентство AFP з посиланням на офіційний вісник КПК.

Видання опублікувало перелік сотні людей, які зробили внесок в економічний розвиток Китаю, і серед них є засновник інтернет-гіганту Alibaba. При цьому в матеріалі зазначається, що він - член КПК. Однак коли саме він вступив у партію - невідомо.

Раніше Джек Ма заявляв, що вважає за краще залишатися поза політикою. "Моя філософія полягає у тому, щоб бути закоханим в уряд, але ніколи не одружуватися з ниму", - заявляв Ма на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в 2007 році.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Джек Ма оголосив, що у 2019 році піде з посади голови Alibaba.

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