НАЗК виявила в Шуфрича махінацій у деклараціях на десятки мільйонів гривень

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування народним депутатом з фракції "Опозиційний блок" Нестором Шуфричем недостовірної інформації на понад 27 мільйонів гривень. Факт надання неправдивої інформації викрили під час перевірки декларацій за 2016 і 2017 роки, повідомив у п'ятницю, 21 червня, сайт НАЗК.

Повідомляється, що народний депутат у декларації за 2016 рік не вказав вартість низки своїх об'єктів нерухомості. Йдеться про дві земельні ділянки, два житлових будинки і шість квартир, що належать політику. Крім того, декларації взагалі не містять жодної згадки про ще одну ділянку депутата, наголошують у Нацагентстві.

"Подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Зате вартість двох орендованих цього року автомобілів не вказав, хоча вона була присутня в договорах оренди, а отже, відома депутату", - повідомляє НАЗК.

За інформацією агентства, загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 мільйонів гривень, а за 2017-й - понад 13 мільйонів гривень. Про виявлені правопорушення НАЗК поінформувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ).