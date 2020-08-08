 Назад у велику політику: ″Самопоміч″ йде на місцеві вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2020

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Назад у велику політику: "Самопоміч" йде на місцеві вибори

З'їзд партії "Об'єднання Самопоміч" ухвалив рішення про участь у місцевих виборах в Україні. Вони мають стати фундаментом, який допоможе партії повернутися у велику політику.

Лідерка партії Самопоміч Оксана Сироїд

Лідерка партії "Самопоміч" Оксана Сироїд (фото з архіву)

Політична партія "Об'єднання Самопоміч" візьме участь у місцевих виборах, що відбудуться в Україні 25 жовтня. Як повідомляє сайт партії, рішення про участь у виборах 25 жовтня було ухвалено на XXII з'їзді партії в суботу, 15 серпня.

За словами лідерки партії Оксани Сироїд, вперше з часів незалежності в Україні відсутня інституційна влада. "Парламент є, президент є, уряд є, а інституційної влади немає, тому що люди, які її представляють, не ухвалюють самостійних рішень. І цим прекрасно користуються олігархи і Росія, які просувають своїх агентів і порядок денний", - вважає Сироїд.

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На думку лідерки партії, українському неолігархічному бізнесу потрібні чесні правила від держави. "Із початку своєї історії "Самопоміч" ґрунтувалася насамперед на чесній співпраці місцевого самоврядування та бізнесу. Ми показали, що така модель співпраці працює на місцях і готові її поширювати на національному рівні", - зазначила Сироїд.

Нагадаємо, на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року партія "Самопоміч" не подолала 5-відсоткового бар'єру. Того дня після оголошення результатів екзитполу Садовий заявив, що залишить пост голова політсили.

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"Є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти маєш подати у відставку, і партія обере нового керівника", - сказав тоді Садовий.

19 жовтня 2019 року з'їзд політичної сили ухвалив, що головою партії "Об'єднання "Самопоміч" стане Оксана Сироїд. Політикиня вже тоді заявила, що партія планує взяти участь у наступних місцевих виборах. За її словами, саме місцеві вибори мають стати тим фундаментом, який допоможе "Самопомочі" повернутися у велику політику.

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