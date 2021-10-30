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Надія Савченко стала відомою внаслідок перебування в російському ув'язненні, в яке вона потрапила 2014-го року під час бойових дій на сході України. Савченко воювала на Донбасі як доброволець батальйону "Айдар". Проросійські бойовики захопили її 17 червня 2014-го року. На початку липня того ж року Савченко за загадкових обставин опинилась на території Росії, де утримувалась за ґратами до травня 2016-го року. У Росії їй закинули причетність до вбивства двох російських журналістів на сході України та незаконний перетин кордону. Савченко категорично відкинула такі закиди. Російський суд засудив її до 22 років тюрми. Врешті-решт Україні вдалось обміняти Савченко на двох російських службовців ГРУ, яких українські військові затримали на Донбасі. Під час ув'язнення в Росії Савченко заочно була обрана депутаткою Верховної Ради за списками "Батьківщини", її включили до української делегації в ПАРЄ. Згодом, однак, Савченко виключили з партії через скандал навколо її неузгоджених поїздок на Донбас та зустрічі з лідерами проросійських сепаратистів. У квітні 2017 року політична партія "Наступ" обрала Надію Савченко своєю лідеркою і змінила назву на "Громадську платформу Надії Савченко".