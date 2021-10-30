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Надія Савченко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Надія Савченко".

Надія Савченко стала відомою внаслідок перебування в російському ув'язненні, в яке вона потрапила 2014-го року під час бойових дій на сході України. Савченко воювала на Донбасі як доброволець батальйону "Айдар". Проросійські бойовики захопили її 17 червня 2014-го року. На початку липня того ж року Савченко за загадкових обставин опинилась на території Росії, де утримувалась за ґратами до травня 2016-го року. У Росії їй закинули причетність до вбивства двох російських журналістів на сході України та незаконний перетин кордону. Савченко категорично відкинула такі закиди. Російський суд засудив її до 22 років тюрми. Врешті-решт Україні вдалось обміняти Савченко на двох російських службовців ГРУ, яких українські військові затримали на Донбасі. Під час ув'язнення в Росії Савченко заочно була обрана депутаткою Верховної Ради за списками "Батьківщини", її включили до української делегації в ПАРЄ. Згодом, однак, Савченко виключили з партії через скандал навколо її неузгоджених поїздок на Донбас та зустрічі з лідерами проросійських сепаратистів. У квітні 2017 року політична партія "Наступ" обрала Надію Савченко своєю лідеркою і змінила назву на "Громадську платформу Надії Савченко".

Сестрам Савченко вручили підозру за підроблені COVID-сертифікати

Сестрам Савченко вручили підозру за підроблені COVID-сертифікати 30.10.2021

Екснародній депутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів. За даними Нацполіції, в Україні вже відкрито понад 860 проваджень щодо підробки COVID-документів.

Фейкові COVID-сертифікати в Україні: яка відповідальність загрожує шахраям?

Фейкові COVID-сертифікати в Україні: яка відповідальність загрожує шахраям? 26.10.2021

В Україні все частіше викривають підробки сертифікатів вакцинації від COVID-19. Правоохоронці обіцяють карати не лише продавців, а й покупців липових довідок.
По 100 голосів на кожного: як готуються до виборів у найменшому окрузі в Україні

По 100 голосів на кожного: як готуються до виборів у найменшому окрузі в Україні 08.07.2019

Щоденна стрілянина, брак роботи, зруйнований водогін - у таких умовах от уже п'ять років живе селище Зайцеве по український бік лінії розмежування на Донеччині. Тепер це селище відкрили для себе мажоритарники.
КСУ задовольнив скаргу Надії Савченко

КСУ задовольнив скаргу Надії Савченко 25.06.2019

Конституційний суд України визнав неконституційною норму КПК щодо тримання під вартою без можливості застави або взяття на поруки підозрюваних у держзраді чи тероризмі.

Суд лишив Савченко і Рубана на волі до кінця травня

Суд лишив Савченко і Рубана на волі до кінця травня 07.05.2019

Броварський міськрайонний суд вже вдруге відклав початок розгляду справи народної депутатки Надії Савченко та голови партії "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Нове засідання призначили на 31 травня.
Володимир Рубан виїхав з України

Володимир Рубан виїхав з України 26.04.2019

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан виїхав з України, повідомили ЗМІ з посиланням на ГПУ. Адвокат обіцяє, що він повернеться до 7 травня на судове засідання.

Савченко знову в парламенті. Чи навдого? (24.04.2019) 24.04.2019

Термін арешту Надії Савченко сплив, і суд вирішив його не продовжувати. Народна депутатка вийшла на роботу до Верховної Ради. Як до цього поставилися її колеги в парламенті?
До Ради з Надією: як Савченко поверталася в парламент

До Ради з Надією: як Савченко поверталася в парламент 23.04.2019

Уперше після звільнення з української в'язниці Надія Савченко прийшла до Верховної Ради. Яким був цей день для депутатки, яку підозрюють у намірі підірвати парламент? Кореспондент DW супроводжував політика.
Савченко не піде в опозицію до Зеленського

Савченко не піде в опозицію до Зеленського 23.04.2019

Багато пунктів у програмі Володимира Зеленського аналогічні тим, які Надія Савченко згадувала ще три роки тому, сказала депутатка. Сама вона не бачить причин для переходу в опозицію до нього.
FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила

FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила 16.04.2019

Народну депутатку Надію Савченко звільнили з-під арешту. І хоча обвинувачень у підготовці держперевороту з неї ніхто не знімав, вона вже планує повернутись до роботи у парламенті та балотуватися на виборах восени.
Савченко та Рубан вийшли з СІЗО - суд не подовжив термін їхнього арешту

Савченко та Рубан вийшли з СІЗО - суд не подовжив термін їхнього арешту 16.04.2019

Суд не продовжив утримання під вартою депутатки Верховної Ради Надії Савченко та Володимира Рубана. Савченко, яку звинувачують у створенні терористичного угруповання, пообіцяла, що не "тікатиме за кордон".

Сексизм у політиці: що казали про жінок українські можновладці (08.03.2019) 08.03.2019

"Чоловік з авоською по магазинах ходити не повинен". Жінки мають займатися своєю "основною функцією" - народжувати дітей. Українські політики часто дозволяють собі сексистські та дискримінаційні висловлювання на адресу жінок. Ось деякі з них - у підбірці DW.

Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові

Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові 11.02.2019

Розгляд справи народної депутатки Надії Савченко та екс-керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту, відбуватиметься у Чернігівському суді, вирішив Верховний суд України.

Вибори-2019: Надію Савченко висунули кандидаткою в президенти

Вибори-2019: Надію Савченко висунули кандидаткою в президенти 26.01.2019

"Суспільно-політична платформа Надії Савченко" висунула народну депутатку, підозрювану у спробі повалення державної влади, кандидаткою на виборах президента України.
Апеляційний суд залишив Надію Савченко під арештом до 23 грудня

Апеляційний суд залишив Надію Савченко під арештом до 23 грудня 21.11.2018

Київський апеляційний суд відмовив захисту народної депутатки Надії Савченко в апеляції і залишив її за ґратами до 23 грудня.

Генпрокурор Луценко та його скандали (07.11.2018) 07.11.2018

Танці з собакою, весілля сина, відпочинок на Сейшелах... Чому серед антикорупційних "досягнень" генпрокурора Юрія Луценка немає "великої риби"?
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