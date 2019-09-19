 Навіщо Кличко хоче розпустити Київраду? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.09.2019

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Україна

Навіщо Кличко хоче розпустити Київраду?

Мер Києва Віталій Кличко виступив за розпуск Київради. Навіщо йому це, адже у парламенті вже зареєстрований законопроект про призначення дострокових виборів у Києві на 8 грудня?

Навіщо Кличко хоче розпустити Київраду?

Після літніх канікул вже два тижні поспіль депутати Київради не можуть провести сесію. Частина депутатів міськради влаштувала демарш і через відсутність кворуму важливі рішення щодо життєзабезпечення міста "зависли".

"Нехай тепер депутати ідуть і розказують киянам…"

Зі 120 депутатів Київради на сесію, призначену на 12 вересня, прийшло лише 48 депутатів, а 19 вересня - 53.

"Ми на порозі опалювального сезону і є невідкладні питання підготовки до нього. Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік. Це ті питання, що необхідно вирішувати невідкладно", - обурювався міський голова Києва Віталій Кличко після того, як на засідання в чергове не прийшла більшість депутатів. Кличко не приховував свого роздратування, адже, за його словами, напередодні під час консультацій з лідерами всіх фракцій Київради домовилися про проведення сесії 19 вересня.

"Сьогодні бачимо, що в залі немає кворуму. Працювати готові не всі. Тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради VIII скликання й призначення дострокових виборів у Києві. І нехай тепер депутати ідуть і розказують киянам як вони працювали та чому думають, що їх оберуть знову", - заявив Віталій Кличко та продемонстрував офіційне звернення міського голови до Верховної Ради.

До Кличка претензії

Найбільше проігнорувало сесію Київради депутатів від групи "Київська команда". На сесії двічі не приходив жоден з їхніх членів. Окрім цього, не була на двох сесіях частина депутатів фракцій "Батьківщина", "Солідарність" та "Єдність".

"Ігнорування останніх пленарних засідань з боку представників різних фракцій було проявом спротиву ганебним і корупційним рішенням, які намагалася проштовхнути команда Кличка", - сказав у своєму відеозверненні депутат з депутатської групи "Київська команда" Сергій Гусовський. За його словами, на сесії хотіли ухвалити зміни до міського бюджету на півтора мільярда  гривень. З них, як стверджує Гусовський, більша частина - це гроші на непрозорі компенсації транспортним підприємствам, на електронний учнівський квиток та ремонт Шулявського мосту.

"Тепер було підведено риску під п'ятьма роками господарювання київської влади Віталія Кличка, - сказав Гусовський у своєму звернені. - Перед напівпорожньою сесійною залою Київради він нарешті визнав своє політичне банкрутство".

Гра на випередження

Директор Центру політичних студій та аналітики Ейдос Віктор Таран не виключає, що через окремих депутатів офіс президента та пропрезидентська партія "Слуга народу" намагалася створити підґрунтя для проведення дострокових виборів у Києві. "На депутатів Київради ззовні тиснули, аби вони перестали ходити на сесії і таким чином продемонструвати киянам, що мер не контролює міську раду і в Києві терміново потрібні перевибори", - припускає Таран. І, на його думку, це вдалося. 

Адже на наступний день після проваленої 12 вересня сесії Київради, у Верховній раді група депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт про внесення змін в закон "Про столицю", де пропонується призначити в Києві дострокові вибори міського голови та Київської міської ради на 8 грудня цього року. Законопроєкт поки що не розглянули. 

"Своїм зверненням до Верховної Ради про дострокові вибори Віталій Кличко хоче перехопити ініціативу у Банкової, адже він розуміє, що команда президента зробить те, що вони хочуть зробити. Цей крок - це гра Кличка на випередження", - сказав DW професор політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань.

Хто кого?

У фракції "Слуги народу" вже відреагували на таку "гру на випередження" Віталія Кличка. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував спочатку міському голові Києва надіслати до Верховної Ради офіційне прохання провести дострокові вибори до Київської ради. "Якщо воно буде процедурно правильно подано до Верховної Ради, далі воно надійде в комітет. Ми будемо в комітеті визначатися", - зауважив Корнієнко.

Наступне засідання комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, який є головним в цьому питанні, відбудеться 1 жовтня, повідомив Корнієнко.

"Можливо, включимо до порядку денного комітету, можливо, не включимо. У нас є 90 днів на ухвалення цього рішення", - заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу". Ігноруючи дотримання процедурних питань у більшості випадків своєї роботи у Верховній Раді, цього разу Слуги народу вирішили неухильно дотримуватися норм регламенту.

Думки киян розділились

Згідно з останніми результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", діяльністю Київського міського голови Віталія Кличка задоволені 30 відсотків киян, не задоволені - 56 відсотків. Роботою Київської міської ради задоволені 16 відсотків жителів столиці і 62 відсотки зовсім не задоволені. Також 39 відсотків вважають, що вибори міського голови Києва повинні відбутися якомога швидше, ще цього року. 7відсотків - за дострокові вибори навесні, натомість найбільше - 43 відсотка киян - бажають, аби вибори у Києві були проведенні у жовтні 2020, як заплановано.

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