Навальний доставлений у виправну колонію в місті Покров

Російського опозиційного політика Олексія Навального було доставлено у виправну колонію в місті Покров у Володимирській області. Відповідні дописи від імені Навального з'явилися у його Facebook та Instagram у понеділок, 15 березня. "Жодного насильства і навіть натяку на нього я поки не бачив, хоча за напруженими позами засуджених, які стоять струнко та бояться зайвий раз повернути голову, я легко вірю численним історіям про те, що тут, у ВК-2 "Покров", зовсім недавно людей до напівсмерті забивали дерев'яними молотками", - написав він.

Навальний також повідомив, що у колонії усюди розташовані відеокамери. А вночі за ним спостерігають тюремники та знімають його на камеру, оскільки в нього статус "схильного до втечі".

Його адвокати підтвердили інформацію про місце перебування Навального. "Сьогодні ми з ним побачилися. Він зараз перебуває на карантині, там шість людей", - сказала його адвокатка Ольга Михайлова, передає агенція "Інтерфакс". За словами іншого адвоката Вадима Кобзєва, на карантині Навальний пробуде два тижні, він "бадьорий і веселий".

Ув'язнення Навального

Олексія Навального затримали 17 січня після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовою отруйною речовиною "Новачок". 2 лютого він був засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в грудні 2014 року були визнані винними в розкраданні.

20 лютого суд у Москві відхилив апеляцію захисту Навального щодо заміни умовного терміну на реальний у цій справі. 25 лютого адвокати Навального повідомили, що опозиціонера етапували з СІЗО у Москві.

З часу затримання Навального Євросоюз та США вимагають звільнити опозиціонера та припинити переслідування його прихильників, які виходили на низку масових акцій протесту.

Виправна колонія у Покрові

ВК-2, де міститься Навальний, розташована в місті Покров Володимирської області. Ліміт наповнення колонії 794 місця. В установі 10 загонів звичайних умов утримання, один - полегшених і один - суворих умов. В колонії функціонує навчально-консультаційний пункт. Крім того, засуджені мають можливість дистанційно здобувати вищу і середню професійну освіту на платній основі.

Директор Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександр Калашников заявив раніше, що загрози безпеці та здоров'ю Навального в колонії, де він буде відбувати покарання, немає.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3olhp Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021)