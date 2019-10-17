 НАБУ розслідує підкуп 11 ″слуг народу″ у Верховній Раді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Новини

НАБУ розслідує підкуп 11 "слуг народу" у Верховній Раді

САП зареєструвала провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами на підставі повідомлень у ЗМІ. Розслідування доручено детективам антикорупційного бюро.

USA Währung Dollar (Imago)

В Києві Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) з метою перевірки викладеної у ЗМІ інформації зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами України.

САП у середу, 23 жовтня, повідомляє, що ідеться про оприлюднені у ЗМІ дані, ніби 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Гроші депутатами ВР від "Слуги народу" отримані ніби за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

САП зареєструвала провадження за статтею Кримінального кодексу про одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Напередодні ввечері українські ЗМІ повідомили, що 18 жовтня під час голосування у комітеті з фінансів, податкової та митної політики законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості, частина народних депутатів його не підтримали. За даними експарламентаря Сергія Лещенка, ідеться, зокрема, про 11 "слуг народу", яких ніби планують перевірити на поліграфі. Інформація про застосування детектора брехні не підтверджена, але ідеться про те, що ніби взнавши про непідтримку законопроєкту за гроші, застосувати його до народних депутатів розпорядився президент України Володимир Зеленський. 

Між тим народний депутат фракції "Слуга нороду" Олександр Дубінський повідомив на своїй сторінці у Facebook, що він, а також голова фракції Давид Арахамія пройдуть дослідження на детекторі брехні 23 жовтня о 20 годині.

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