НАБУ повідомило Гримчаку про підозру в шахрайстві

Затриманому напередодні заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішьно переміщених осіб України Юрію Гримчаку, а також його помічнику в четвер, 15 серпня, було повідомлено про підозру. Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на Facebook-сторінці .

Їм інкримінують злочини за 4 частиною статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. За злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

За даними НАБУ, Гримчак та його помічник обманним шляхом заволоділи чужим майном - грошовими коштами - в особливо великому розмірі. Їх було викрито та затримано одразу після одержання частини цих коштів, а гроші було вилучено під час обшуку, зазначають у НАБУ.

Про затримання Гримчака стало відомо ввечері напередодні. У четвер генпрокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання Гримчака. За його словами, заступника міністра затримали за "шахрайське заволодіння понад 1,1 мільйона доларів". За попередніми даними слідства, Гримчак та його помічники "вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників мінкультури для прийняття замовлених рішень", додав генпрокурор.

У свою чергу, міністерство з питань тимчасово окупованих територій України зазначило, що затримання Юрія Гримчака "не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра". Водночас у міністерстві кульутри України назвали звинувачення і підозри щодо зловживань з боку його представників "безпідставними і надуманими".