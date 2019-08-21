 НАБУ не виявило розтрати держкоштів під час зйомок фільму з Зеленським у головній ролі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2019

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Новини

НАБУ не виявило розтрати держкоштів під час зйомок фільму з Зеленським у головній ролі

Провадження, відкрите за фактом можливої розтрати Держкіно державних коштів, виділених на створення фільму "Я, ти, він, вона" з Володимиром Зеленським у головній ролі, припинено, повідомили в НАБУ.

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в липні цього року припинило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливої розтрати Держкіно державних коштів, виділених на створення фільму "Я, ти, він, вона". Стрічку було знято ТОВ "Кіноквартал", яке тоді належало нинішньому президенту України Володимиру Зеленському. Про це в НАБУ повідомили агентству новин "Інтерфакс-Україна" в середу, 21 серпня.

"Зазначене кримінальне провадження закрите 8 липня 2019 року..., з огляду на те, що під час здійснення досудового розслідування за зазначеним фактом не було виявлено жодних даних, які б вказували на наявність у діях службових осіб Держкіно та представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення", - цитує "Інтерфакс-Україна" представників НАБУ.

Бюро відкрило це кримінальне провадження наприкінці квітня поточного року.

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Раніше засновник громадської організації "Союз добровольців" Максим Мазурок розповів, що організація зверталася до НАБУ щодо ймовірної розтрати держкоштів ТОВ "Кіноквартал" і Держкіно, але кримінальне провадження не було відкрито.

На думку громадського працівника, компанія "Кіноквартал", знімаючи фільм "Я, ти, він, вона" за кошти держбюджету, не виконала умов, оскільки, за його словами, фільм було знято російською мовою, а не українською.

Згодом громадська організація звернулася зі скаргою до Солом'янського райсуду Києва, і суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження з огляду на можливе правопорушення.

У фільмі "Я, ти, він, вона" Зеленський є одним із режисерів і продюсерів та також зіграв одну з головних ролей. Картина вийшла в український прокат 27 грудня 2018 року.

ТОВ "Кіноквартал" наразі належить першому помічникові президента України Сергію Шефіру, який раніше був художнім керівником, сценаристом і продюсером "Студії Квартал-95". До квітня 2019 року ТОВ перебувало у власності самого Зеленського, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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