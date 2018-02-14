НАБУ затримало Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука), котрий також є президентом корпорації "Богдан".

"Так, він затриманий", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в бюро в четвер, 17 жовтня. "Гладковський намагався сьогодні вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", але його затримали на кордоні співробітники НАБУ", - повідомив раніше співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах. При цьому в пресслужбі НАБУ додали, що Гладковського затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Згодом неназваний співробітник НАБУ розповів журналістам агенції "Українські новини", що Гладковського везуть у НАБУ.

Потім пресслужба НАБУ підтвердила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook інформацію про затримання Гладковського. "НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою в зловживанні службовим становищем (…). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити, з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі - пізніше", - йдеться в повідомленні.

Натомість у корпорації "Богдан" запевняють, що її президент Олег Гладковський мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 Брюссель, а не робив спроби покинути територію України. Про це представники корпорації "Богдан" розповіли агентству "Інтерфакс-Україна". Крім того, у корпорації "Богдан" запевнили, що Гладковський не згадується в жодній кримінальній справі.

25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що Ігор Гладковський, син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягає щонайменше 250 мільйони гривень.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, який раніше був бізнес-партнером п'ятого президента країни Петра Порошенка, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. У матеріалі також зазначено, що операції організовували через три основні фірми-прокладки, однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав на той момент Петру Порошенку.

Гладковського було звільнено з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проекту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу, нагадує "Інтерфакс-Україна".