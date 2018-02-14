 НАБУ затримало Олега Гладковського в аеропорту ″Бориспіль″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

НАБУ затримало Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль"

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського слідчі затримали під час спроби виїхати з України, кажуть у НАБУ.

Затримано Олега Гладковського

Затримано Олега Гладковського. Архівне фото

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука), котрий також є президентом корпорації "Богдан".

"Так, він затриманий", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в бюро в четвер, 17 жовтня. "Гладковський намагався сьогодні вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", але його затримали на кордоні співробітники НАБУ", - повідомив раніше співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах. При цьому в пресслужбі НАБУ додали, що Гладковського затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Згодом неназваний співробітник НАБУ розповів журналістам агенції "Українські новини", що Гладковського везуть у НАБУ.

DW.COM

У САП у відповідь на звинувачення НАБУ заявили, що не затягують розслідування щодо розкрадань в "Укроборонпромі", а також - що не давали "усних вказівок" не згадувати в розслідуванні певних осіб. (11.04.2019)

Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з кількох посад та закликав антикорупційні органи розслідувати факти можливої корупції в оборонному секторі, оприлюднені журналістами. (04.03.2019)

У НАБУ звинувачують САП в саботуванні та затягуванні розслідування щодо "Укроборонпрому", а також закидають антикорупційній прокуратурі політичний тиск. У САП ці звинувачення заперечують. (11.04.2019)

ГПУ повідомила про підозру двом особам, які згадувалися в журналістському розслідуванні про зловживання в оборонній сфері. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків. (02.04.2019)

У НАБУ повідомили про початок розслідування проти колишнього першого заступника секретаря РНБО через незадекларовані 4,5 мільйона гривень. (27.08.2019)

Команда журналістських розслідувань Bihus.info стверджує, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому". Реакції правоохоронців на ці звинувачення поки що не було. (12.03.2019)

Потім пресслужба НАБУ підтвердила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook інформацію про затримання Гладковського. "НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою в зловживанні службовим становищем (…). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити, з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі - пізніше", - йдеться в повідомленні.

Натомість у корпорації "Богдан" запевняють, що її президент Олег Гладковський мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 Брюссель, а не робив спроби покинути територію України. Про це представники корпорації "Богдан" розповіли агентству "Інтерфакс-Україна". Крім того, у корпорації "Богдан" запевнили, що Гладковський не згадується в жодній кримінальній справі.

25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що Ігор Гладковський, син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягає щонайменше 250 мільйони гривень.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, який раніше був бізнес-партнером п'ятого президента країни Петра Порошенка, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. У матеріалі також зазначено, що операції організовували через три основні фірми-прокладки, однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав на той момент Петру Порошенку.

Гладковського було звільнено з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проекту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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