 НАБУ затримало екс-депутата ВР Крючкова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

НАБУ затримало екс-депутата ВР Крючкова

Протягом 48 годин з часу затримання суд має обрати Дмитру Крючкову, якого екстрадували з Німеччини, запобіжний захід. Екс-нардеп підозрюється у спричиненні збитків державі на 346 мільйонів гривень.

Nationales Antikorruptionsbüro Ukraine (AFP/Getty Images/S. Supinsky)

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) ввечері у понеділок, 15 квітня, затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" екстрадованого з Німеччини колишнього народного депутата Дмитра Крючкова. Його підозрюють у розкраданні коштів підконтрольних державі обленерго та спричиненні збитків на суму понад 346 мільйонів гривень. 

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Після екстрадиції до України підозрюваного в корупції екс-депутата Дмитра Крючкова САП та НАБУ клопотатимуть про домашній арешт. Водночас Холодницький каже про тримання під вартою. (15.04.2019)

Колишній соратник Юлії Тимошенко, якого розшукує НАБУ, утримується під вартою в Баварії. В Україні екс-депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова звинувачують у розкраданні сотень мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго". (27.04.2018)

"Детективи НАБУ затримали чиновника в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Протягом 48 годин з моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід", - йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

Зазначається, що детективи НАБУ за погодженням з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) наполягатимуть на утриманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 мільйона гривень.

Раніше у цей день керівник САП Назар Холодницький повідомив, що після прибуття в Україну Крючкову буде надано охорону, пред'явлено підозру і подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Крючкова затримали у Баварії 18 квітня 2018 року на підставі міжнародного ордера на арешт.

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