НАБУ зареєструвало провадження щодо Клімкіна і Порошенка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за рішенням суду зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого кримінального правопорушення, вчиненого експрезидентом України Петром Порошенком та ексглавою МЗС Павлом Клімкіним. Про це пресслужба бюро у середу, 11 вересня, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на запит.

"Інформуємо, що постановою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва (…) посадова особа Національного антикорупційного бюро України, в компетенцію якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), зобов'язана внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, вчинене колишнім міністром закордонних справ України і п’ятим президентом України", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з вищевикладеним, додали в НАБУ, "детектив Національного бюро 23 серпня 2019 року вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі вищезгаданої постанови Солом’янського районного суду міста Києва".

Раніше до Солом’янського райсуду Києва надійшов позов від певного громадянина, ім'я якого не називають, про те, що 15 липня він подав до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком за статтею "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України. При цьому обставини правопорушення також не розголошуються. Солом'янський райсуд ухвалив рішення 15 серпня.

Розслідування ДБР

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) займається розслідування кількох справ, в яких проходить колишній глава держави Петро Порошенко. Їхнім ініціатором став Андрій Портнов, колишній перший заступник глави адміністрації президента-утікача Віктора Януковича.

Портнов, який у 2014-му після втечі Януковича залишив Україну, а у травні 2019-го повернувся, закидає експрезиденту Порошенку держзраду, виведення коштів в офшори та розкрадання в армії. Останньою у низці заяв Портнова проти Порошенка стало звинувачення в організації "незаконного переправлення через державний кордон з використанням завідомо підроблених документів" під час відпочинку на Мальдівах.