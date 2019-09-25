 НАБУ зареєструвало понад 1700 заявок після заклику Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

НАБУ зареєструвало понад 1700 заявок після заклику Зеленського

У НАБУ повідомили, що зареєстрували більше 1700 заявок щодо можливої корупції. У Бюро пообіцяли надати їм правову оцінку та відповіді.

НАБУ зареєструвало понад 1700 заявок після заклику Володимира Зеленського до українців повідомляти про корупцію

НАБУ зареєструвало понад 1700 заявок після заклику Володимира Зеленського до українців повідомляти про корупцію

Станом на п'ятницю, 4 жовтня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало понад 1700 заявок, повідомила пресслужба відомства. За останні два тижні Бюро отримало більше 960 дзвінків, 360 електронних листів та 370 листів поштою. "Усі звернення належним чином зареєстрували, їм нададуть правову оцінку та надішлють відповіді заявникам", - запевнили в НАБУ.

Більшість скарг стосуються неналежного досудового розслідування, реалізації соціальних, трудових прав та законних інтересів, порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства, порушення законодавства під час примусового виконання судових рішень та питань, пов’язаних з незгодою із судовими рішеннями та порушенням норм матеріального та процесуального прав під час їх ухвалення. "Часто трапляються випадки, коли люди не інформують про конкретні факти корупції, натомість скаржаться на життєві обставини та сусідів", - додали в НАБУ.

DW.COM

Президент України у відеозверненні закликав громадян повідомляти про випадки корупції і хабарництва на гарячу лінію НАБУ. (23.09.2019)

Рада громадського контролю НАБУ закликала Зеленського не поширювати дезінформацію про повноваження бюро і наголосила, що цей орган розслідує лише корупційні злочини найвищих чиновників. (23.09.2019)

В установі ще раз нагадали, що не будуть проводити розслідування за усіма фактами, а лише за тими, які підслідні НАБУ, тобто ймовірні злочини, вчинені високопосадовцями, або ж якщо місцевій громаді чи інтересам держави завдано шкоди на суму від 960 тисяч гривень. Решту звернень скерують до інших органів для розгляду в межах компетенції. "Навіть за таких обставин НАБУ поінформує заявника про цей факт і сповістить, із яким органом варто надалі тримати зв'язок. Більше того, Бюро надасть роз’яснення можливих шляхів відновлення порушених прав та інтересів", - запевнили в НАБУ.

Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому закликав жителів України повідомляти про факти хабарництва і корупції на гарячу лінію НАБУ. У відповідь на заклик Зеленського, у Раді громадського контролю НАБУ наголосили, що цей орган не розслідує усі корупційні злочини і наголосили, що через хибну інформацію про повноваження бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу

Дивитись відео 03:24

Телефон НАБУ від Зеленського: дзвоніть - поборете? (24.09.2019)

Дивитись відео 01:26

"Прейскурант" українських суддів за уникнення покарання (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Телефон НАБУ від Зеленського: дзвоніть - поборете? (24.09.2019)  

"Прейскурант" українських суддів за уникнення покарання (26.09.2019)  

Також за темою

Ukraine Parlamentswahl | Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський і НАБУ: куди насправді повідомляти про корупцію (відео) 25.09.2019

Не мовчати, а дзвонити в НАБУ - президент України Володимир Зеленський закликав усіх українців долучитися до боротьби з корупцією. Чому в Раді громадського контролю НАБУ назвали це дезінформацією?

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський закликав українців повідомляти про корупцію в НАБУ 23.09.2019

Президент України у відеозверненні закликав громадян повідомляти про випадки корупції і хабарництва на гарячу лінію НАБУ.

Ruslan Ryaboshapka

ГПУ переглядає 15 справ щодо компанії Burisma - Рябошапка 04.10.2019

Слідчі ГПУ розглядають у 15 справах щодо компанії Burisma і той епізод, що стосується Хантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, пояснив генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський (ліворуч) і Дональд Трамп у Нью-Йорку

Тиск Трампа на Зеленського: про що говорили дипломати США

У Конгресі США оприлюднили розмови дипломатів, які можуть підтверджувати, що Трамп тиснув на Україну.  

Що Кадрі Сімсон думає про Північний потік-2

Що майбутня єврокомісарка думає про "Північний потік-2"

Комітет Європарламенту провів слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  