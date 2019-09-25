НАБУ зареєструвало понад 1700 заявок після заклику Зеленського

Станом на п'ятницю, 4 жовтня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало понад 1700 заявок, повідомила пресслужба відомства. За останні два тижні Бюро отримало більше 960 дзвінків, 360 електронних листів та 370 листів поштою. "Усі звернення належним чином зареєстрували, їм нададуть правову оцінку та надішлють відповіді заявникам", - запевнили в НАБУ.

Більшість скарг стосуються неналежного досудового розслідування, реалізації соціальних, трудових прав та законних інтересів, порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства, порушення законодавства під час примусового виконання судових рішень та питань, пов’язаних з незгодою із судовими рішеннями та порушенням норм матеріального та процесуального прав під час їх ухвалення. "Часто трапляються випадки, коли люди не інформують про конкретні факти корупції, натомість скаржаться на життєві обставини та сусідів", - додали в НАБУ.

В установі ще раз нагадали, що не будуть проводити розслідування за усіма фактами, а лише за тими, які підслідні НАБУ, тобто ймовірні злочини, вчинені високопосадовцями, або ж якщо місцевій громаді чи інтересам держави завдано шкоди на суму від 960 тисяч гривень. Решту звернень скерують до інших органів для розгляду в межах компетенції. "Навіть за таких обставин НАБУ поінформує заявника про цей факт і сповістить, із яким органом варто надалі тримати зв'язок. Більше того, Бюро надасть роз’яснення можливих шляхів відновлення порушених прав та інтересів", - запевнили в НАБУ.

Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому закликав жителів України повідомляти про факти хабарництва і корупції на гарячу лінію НАБУ. У відповідь на заклик Зеленського, у Раді громадського контролю НАБУ наголосили, що цей орган не розслідує усі корупційні злочини і наголосили, що через хибну інформацію про повноваження бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу.

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