НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра

Кримінальне провадження щодо колишнього глави уряду Аресенія Яценюка та міністра юстиції Павла Петренка відкрито за фактом зловживання ними владою.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання владою екс-прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та міністром юстиції Павло Петренком. Про це у вівторок, 13 листопада, повідомляють "Українські Новини", які отримали відповідну інформацію від бюро.
"На виконання ухвали слідчого судді внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань ... за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу", - йдеться у відповіді НАБУ агентству. Деталей щодо справи бюро не наводить.
Нагадаємо, що 17 жовтня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ відкрити таке кримінальне провадження. В суді неназваний тоді заявник аявник зазначав, що НАБУ раніше відмовилося відкрити відповідне кримінальне провадження за його зверненням, у зв'язку з чим він звернувся зі скаргою до суду.
Відомо, що ідеться про підозру в розтраті державних коштів у великих обсягах і відмиванні доходів. Обставини можливих злочинів чиновників у судових матеріалах не вказувались.