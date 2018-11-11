 НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем′єра та міністра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра

Кримінальне провадження щодо колишнього глави уряду Аресенія Яценюка та міністра юстиції Павла Петренка відкрито за фактом зловживання ними владою.

Ukraine Nationales Antikorruptionsbüro NABU (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

DW.COM

Серед нерозглянутих справ - кілька резонансних.

Швейцарія видала Україні підозрюваного у масштабному шахрайстві колишнього агробарона Миколу Гуту. За звинуваченням у розкраданні коштів міжнародних інвесторів агрохолдингу "Мрія" Гуті загрожує до 12 років ув'язнення. (06.11.2018)

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання владою екс-прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та міністром юстиції Павло Петренком. Про це у вівторок, 13 листопада, повідомляють "Українські Новини", які отримали відповідну інформацію від бюро.

"На виконання ухвали слідчого судді внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань ... за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу", - йдеться у відповіді НАБУ агентству. Деталей щодо справи бюро не наводить.

Нагадаємо, що 17 жовтня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ відкрити таке кримінальне провадження. В суді неназваний тоді заявник аявник зазначав, що НАБУ раніше відмовилося відкрити відповідне кримінальне провадження за його зверненням, у зв'язку з чим він звернувся зі скаргою до суду.

Відомо, що ідеться про підозру в розтраті державних коштів у великих обсягах і відмиванні доходів. Обставини можливих злочинів чиновників у судових матеріалах не вказувались.

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Фактчек DW: чи справді НАБУ не має результатів роботи?

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Фактчек DW: чи справді НАБУ не має результатів роботи?  

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