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Павло Петренко

Тема

Павло Петренко - український політик і юрист, колишній міністр юстиції України.

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Докладно

Уляна Супрун біля будівлі суду

Як суд розглядав відсторонення від обов’язків Уляни Супрун

Як суд розглядав відсторонення від обов’язків Уляни Супрун

Поки юристи розбираються з питанням громадянства і призначенням, Уляна Супрун каже про блокування роботи міністерства.
Політика11 лютого 2019 р.
Ukraine Nationales Antikorruptionsbüro NABU

НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра

НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра

Деталей щодо обставин можливих злочинів Аресенія Яценюка та міністра юстиції Павла Петренка не наводиться.
Закон і право13 листопада 2018 р.
Суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти керівництва мінюсту

Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка

Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка

Мінюст незадоволений судовим рішенням, яке зобов'язує НАБУ порушити справу проти міністра та чиновників відомства.
Політика30 жовтня 2018 р.
Центральний офіс "Газпрому"

Міністерство юстиції стягнуло з "Газпрому" 100 млн гривень

Міністерство юстиції стягнуло з "Газпрому" 100 млн гривень

Усі активи "Газпрому" на території України арештовані, заявив міністр юстиції України Павло Петренко.
Політика20 березня 2018 р.
Мін'юст очікує в лютому ухвалення закону про Антикорупційний суд

Петренко очікує ухвалення закону про Антикорупційний суд

Петренко очікує ухвалення закону про Антикорупційний суд

Закон про Антикорупційний суд ухвалять максимум на початку березня, прогнозує міністр юстиції України.
Політика30 січня 2018 р.
Статуя богині справедливості у Франкфурті

Як працюватиме судова система після чергової реформи

Як працюватиме судова система після чергової реформи

Судів буде менше, документообіг стане електронним, але позбутися корупційних ризиків не вдалося, кажуть експерти.
Політика28 листопада 2017 р.
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