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Павло Петренко
Тема
Павло Петренко - український політик і юрист, колишній міністр юстиції України.
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Докладно
Як суд розглядав відсторонення від обов’язків Уляни Супрун
Як суд розглядав відсторонення від обов’язків Уляни Супрун
Поки юристи розбираються з питанням громадянства і призначенням, Уляна Супрун каже про блокування роботи міністерства.
Політика
11.02.2019
11 лютого 2019 р.
НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра
НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра
Деталей щодо обставин можливих злочинів Аресенія Яценюка та міністра юстиції Павла Петренка не наводиться.
Закон і право
13.11.2018
13 листопада 2018 р.
Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка
Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка
Мінюст незадоволений судовим рішенням, яке зобов'язує НАБУ порушити справу проти міністра та чиновників відомства.
Політика
30.10.2018
30 жовтня 2018 р.
Міністерство юстиції стягнуло з "Газпрому" 100 млн гривень
Міністерство юстиції стягнуло з "Газпрому" 100 млн гривень
Усі активи "Газпрому" на території України арештовані, заявив міністр юстиції України Павло Петренко.
Політика
20.03.2018
20 березня 2018 р.
Петренко очікує ухвалення закону про Антикорупційний суд
Петренко очікує ухвалення закону про Антикорупційний суд
Закон про Антикорупційний суд ухвалять максимум на початку березня, прогнозує міністр юстиції України.
Політика
30.01.2018
30 січня 2018 р.
Як працюватиме судова система після чергової реформи
Як працюватиме судова система після чергової реформи
Судів буде менше, документообіг стане електронним, але позбутися корупційних ризиків не вдалося, кажуть експерти.
Політика
28.11.2017
28 листопада 2017 р.
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