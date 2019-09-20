НАБУ відкрило провадження щодо Віталія Кличка - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало провадження щодо мера Києва Віталія Кличка на вимогу Вищого антикорупційного суду (ВАСУ). Про це у НАБУ повідомили у відповідь на запит видання "РБК-Україна", пише останнє у п'ятницю, 1 листопада.

На виконання постанови Вищого антикорупційного суду від 2 жовтня 2019 року НАБУ внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ідеться у повідомленні. "Станом на 31 жовтня досудове розслідування у зазначеному провадженні триває", - зазначили в НАБУ. Вищий антикорупційний суд зобов'язав Бюро відкрити справу щодо Кличка за підозрою в можливому зловживанні владою.

Справа стосується можливого розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту в Києві. Депутати Київради заявляли про бездіяльність НАБУ у відкритті справи проти мера Києва на підставі депутатського звернення про те, що Кличко разом з посадовими особами КМДА нібито використовував бюджетні кошти Києва в завищених обсягах, перераховуючи їх компанії, яка виграла тендер на реконструкцію шляхопроводу.