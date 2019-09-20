НАБУ відкрило провадження щодо Віталія Кличка - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України розпочало провадження щодо мера Києва Віталія Кличка. Це сталося на вимогу антикорупційного суду.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало провадження щодо мера Києва Віталія Кличка на вимогу Вищого антикорупційного суду (ВАСУ). Про це у НАБУ повідомили у відповідь на запит видання "РБК-Україна", пише останнє у п'ятницю, 1 листопада.
На виконання постанови Вищого антикорупційного суду від 2 жовтня 2019 року НАБУ внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ідеться у повідомленні. "Станом на 31 жовтня досудове розслідування у зазначеному провадженні триває", - зазначили в НАБУ. Вищий антикорупційний суд зобов'язав Бюро відкрити справу щодо Кличка за підозрою в можливому зловживанні владою.
Справа стосується можливого розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту в Києві. Депутати Київради заявляли про бездіяльність НАБУ у відкритті справи проти мера Києва на підставі депутатського звернення про те, що Кличко разом з посадовими особами КМДА нібито використовував бюджетні кошти Києва в завищених обсягах, перераховуючи їх компанії, яка виграла тендер на реконструкцію шляхопроводу.