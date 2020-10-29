 НАБУ вручило підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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НАБУ вручило підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну

Детективи НАБУ вручили підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну. Його звинувачують у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень.

НАБУ вручило підозру ексміністру Володимиру Омеляну

НАБУ вручило підозру ексміністру Володимиру Омеляну

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у п'ятницю, 19 червня. Його звинувачують у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень, повідомляє пресслужба НАБУ.

"Дії експосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах")", - йдеться у повідомленні.

Слідство НАБУ встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20 відсотків. "Водночас, один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр", - зазначають у НАБУ.

У Бюро розповіли, що міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, наголошуючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

"У підсумку, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 мільйона гривень: з очікуваних 203,5 мільйона гривень отримано 173,1 мільйона гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою", - зазначили у НАБУ.

Згодом, міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

У свою чергу, цього ж дня Володимир Омелян написав у Facebook, що під час допиту НАБУ, на який його запросили у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити йому підозру.

Омелян стверджує, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро- та вантажопотоку, і що завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 роках ріст більше, ніж на 20 відсотків.

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Нагадаємо, 12 червня слідчі Державного бюро розслідувань обшукали будинок Володимира Омеляна. Ексміністр розповів, що обшук провели відповідно до рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще 2016 року. За даними ЗМІ, раніше будинок належав колишньому народному депутату Геннадію Бобову. 

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