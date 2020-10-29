НАБУ вручило підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у п'ятницю, 19 червня. Його звинувачують у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень, повідомляє пресслужба НАБУ.

"Дії експосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах")", - йдеться у повідомленні.

Слідство НАБУ встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20 відсотків. "Водночас, один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр", - зазначають у НАБУ.

У Бюро розповіли, що міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, наголошуючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

"У підсумку, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 мільйона гривень: з очікуваних 203,5 мільйона гривень отримано 173,1 мільйона гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою", - зазначили у НАБУ.

Згодом, міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

У свою чергу, цього ж дня Володимир Омелян написав у Facebook, що під час допиту НАБУ, на який його запросили у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити йому підозру.

Омелян стверджує, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро- та вантажопотоку, і що завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 роках ріст більше, ніж на 20 відсотків.

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Нагадаємо, 12 червня слідчі Державного бюро розслідувань обшукали будинок Володимира Омеляна. Ексміністр розповів, що обшук провели відповідно до рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще 2016 року. За даними ЗМІ, раніше будинок належав колишньому народному депутату Геннадію Бобову.