 Набули чинності нові мита США на сталь з Туреччини, в Анкарі рятують ліру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

Набули чинності нові мита США на сталь з Туреччини, в Анкарі рятують ліру

Подвоєні мита США на сталь з Туреччини набули чинності. Тим часом турецький центробанк обіцяє докласти зусиль, аби підтримати банки та забезпечити фінансову стабільність.

Поки ще партнери: Реджеп Таїп Ердоган (ліворуч) і Дональд Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні 2017 року

Поки ще партнери: Реджеп Таїп Ердоган (ліворуч) і Дональд Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні 2017 року

Нові мита США на сталь з Туреччини набули чинності у ніч на понеділок, 13 серпня. Тепер ставка мита становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25, інформує агенція dpa. Президент США Дональд Трамп 10 серпня повідомив про наміри підвищити мита на сталь, а також подвоїти до 20 відсотків мита на алюміній з Туреччини. Поки що 10-відсоткове мито на алюміній залишається чинним. Торік Туреччина експортувала до США виробів зі сталі та алюмінію на 1,1 мільярда доларів США, що становить лише 0,7 відсотка усього експорту країни. 

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На тлі погіршення відносин зі США та падіння ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари шукати "нові альянси". Туреччина з 1952 року є членом НАТО. (12.08.2018)

Оголошення Дональда Трампа про нові мита на сталь і алюміній з Туреччини значно послабили ліру. Реджеп Таїп Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на національну. (10.08.2018)

Дональд Трамп і Майк Пенс погрожують Анкарі санкціями, якщо турецька влада не звільнить американського пастора, якого звинуватили у пособництві терористам і шпигунстві. (26.07.2018)

Заява Трампа стала стимулом для подальшого стрімкого знецінення турецької грошової одиниці. 10 серпня турецька валюта досягла нового мінімуму, опустившись в певні моменти торгівлі упродовж дня щодо долара на 19 відсотків. Загалом від початку року ліра знецінилася щодо долара на 70 відсотків.

Турецький центробанк 13 серпня пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для підтримки ліквідності банків та забезпечення фінансової стабільності, повідомляє агентство AFP. Міністр фінансів Туреччини Берат Альбайрак напередодні ввечері анонсував новий економічний план уряду у відповідь на кризу. 

Нагадаємо, конфлікт між Вашингтоном і Анкарою розгорівся через утримання за ґратами американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує американця, котрий понад 20 років мешкав у Ізмірі, в співпраці з терористичним угрупованням та шпигунській діяльності. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США вимагають звільнення американця.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на вихідних застеріг, що Анкара відвернеться від Вашингтона та шукатиме нових партнерів на міжнародній арені, якщо США продовжать односторонні дії щодо його країни.

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