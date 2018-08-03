Набули чинності нові мита США на сталь з Туреччини, в Анкарі рятують ліру

Нові мита США на сталь з Туреччини набули чинності у ніч на понеділок, 13 серпня. Тепер ставка мита становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25, інформує агенція dpa. Президент США Дональд Трамп 10 серпня повідомив про наміри підвищити мита на сталь, а також подвоїти до 20 відсотків мита на алюміній з Туреччини. Поки що 10-відсоткове мито на алюміній залишається чинним. Торік Туреччина експортувала до США виробів зі сталі та алюмінію на 1,1 мільярда доларів США, що становить лише 0,7 відсотка усього експорту країни.

Заява Трампа стала стимулом для подальшого стрімкого знецінення турецької грошової одиниці. 10 серпня турецька валюта досягла нового мінімуму, опустившись в певні моменти торгівлі упродовж дня щодо долара на 19 відсотків. Загалом від початку року ліра знецінилася щодо долара на 70 відсотків.

Турецький центробанк 13 серпня пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для підтримки ліквідності банків та забезпечення фінансової стабільності, повідомляє агентство AFP. Міністр фінансів Туреччини Берат Альбайрак напередодні ввечері анонсував новий економічний план уряду у відповідь на кризу.

Нагадаємо, конфлікт між Вашингтоном і Анкарою розгорівся через утримання за ґратами американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує американця, котрий понад 20 років мешкав у Ізмірі, в співпраці з терористичним угрупованням та шпигунській діяльності. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США вимагають звільнення американця.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на вихідних застеріг, що Анкара відвернеться від Вашингтона та шукатиме нових партнерів на міжнародній арені, якщо США продовжать односторонні дії щодо його країни.