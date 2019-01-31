 Набула чинності угода про найбільшу у світі зону вільної торгівлі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

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Новини

Набула чинності угода про найбільшу у світі зону вільної торгівлі

Укладена раніше угода про створення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Японією набула чинності. Створена ЗВТ охопить країни, в яких проживають 635 мільйонів людей.

Зона вільної торгівлі між ЄС та Японією

На ЄС та Японію припадає близько третини світового ВВП

Угода про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Європейським Союзом та Японією набула чинності. Підписаний у 2018 році документ вступив у дію в п'ятницю, 1 лютого. Угодою, що передбачає скасування мит та інших торговельних бар'єрів, створюється найбільша у світі ЗВТ, яка об'єднає ринки з 635-мільйонним населенням. За задумом ініціаторів, новостворена зона вільної торгівлі покликана пожвавити економічне зростання як в ЄС, так і в Японії.

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Європейський Союз та Японія взаємно скасують мита на понад 90 відсотків товарів, які вони продають один одному. Зона вільної торгівлі охопить майже 600 мільйонів людей та третину світового ВВП. (17.07.2018)

На саміті Великої сімки президент США Дональд Трамп наполягав на "справедливому" доступі до ринків для американських товарів та вимагав припинити нечесні, на його думку, торговельні практики. (09.06.2018)

Зона вільної торгівлі з Японією - найбільша, в якій братиме участь Євросоюз, заявила єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом. Угода дозволить скасувати мита на чимало товарів. (12.12.2018)

Набуття чинності угодою привітав голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер. "Європа та Японія дають сигнал світу щодо майбутньої відкритої та справедливої торгівлі", - наголосив Юнкер у заяві, цитує інформагенція dpa. "Наші угоди показують, що торгівля - це дещо більше, ніж квоти та мита, чи мільйони або мільярди. Тут ідеться про цінності, принципи та справедливість", - наголосив керівник ЄК. Такими принципами, на думку Юнкера, є "безпека, клімат та захист споживачів".

Очікується, що завдяки ЗВТ європейські компанії зможуть щороку заощадити близько одного мільярда євро лише внаслідок скасування ввізних мит. Утім, від зони вільної торгівлі між європейцями та японцями виграють не лише компанії, а й споживачі, наголосив Юнкер.

Японія - третя в світі економіка після США та Китаю, тож вона дуже приваблива як ринок збуту для європейських експортерів. Від скасування мит виграють, зокрема, європейські виробники продуктів харчування. Водночас японські компанії зацікавленні в гарантованому угодою зниженні європейських митних ставок для промислової продукції, насамперед автомобілів. Досі вироблені в Японії автомобілі обкладалися в ЄС 10-відсотковим ввізним митом. Для комерційних транспортних засобів ставки ввізних мит у ЄС варіювалися від 10 до 22 відсотків.

Спільно на ЄС та Японію припадає близько третини світового ВВП.

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